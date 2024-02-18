В Индии объяснили, как смерть Навального* повлияет на отношения с РФ

Индийский политик Шергилл: РФ останется близким другом и союзником Индии

19 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сообщения о смерти Алексея Навального не изменили позицию Индии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Москва была и останется близким другом и союзником Нью-Дели. Так представитель правящей в Индии Бхаратия Джаната партии Джайвир Шергилл ответил на вопрос о том, как страна «будет вести дела» с РФ после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Россия, я повторю позицию Индии, была, есть и останется близким другом и союзником Индии», — сообщил Шергилл на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. По его словам, РФ поддерживает Индию, поэтому страна в свою очередь ответила тем же. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва была и останется близким другом и союзником Нью-Дели. Так представитель правящей в Индии Бхаратия Джаната партии Джайвир Шергилл ответил на вопрос о том, как страна «будет вести дела» с РФ после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Россия, я повторю позицию Индии, была, есть и останется близким другом и союзником Индии», — сообщил Шергилл на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. По его словам, РФ поддерживает Индию, поэтому страна в свою очередь ответила тем же. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, передает РАПСИ. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов