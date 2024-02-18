18 февраля 2024

Politico: смерть Навального* хотят использовать для вооружения ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Himars.stock, нато, ракета, противокорабельная
В ФРГ смерть Навального* могут использовать для поставки ракет Киеву Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Смерть Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Шольца к отправке крылатых ракет „Таурус“ на Украину», — передает издание Politico слова Штрак-Циммерманн. Она раскритиковала Шольца за нежелание отправлять ракеты Киеву.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла ранее, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Дипломат отметила, как военная поддержка Берлина важна для обороны Киева, передает «Национальная служба новостей».

Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). В МИД РФ заявили, что негативная реакция Запада на смерть Навального разоблачительна.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. «Смерть Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Шольца к отправке крылатых ракет „Таурус“ на Украину», — передает издание Politico слова Штрак-Циммерманн. Она раскритиковала Шольца за нежелание отправлять ракеты Киеву. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла ранее, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Дипломат отметила, как военная поддержка Берлина важна для обороны Киева, передает «Национальная служба новостей». Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). В МИД РФ заявили, что негативная реакция Запада на смерть Навального разоблачительна. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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