В ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре

19 февраля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

У мужчины сломано предплечье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лянторе (ХМАО) неизвестные сломали руку ветерану СВО. Потасовка произошла в одном из городских кафе. «Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — сказано в группе «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». В окружной полиции журналисту URA.RU сообщили, что к ним заявления о драке не поступало. Между тем правоохранители все же начали проверку. «Назначено проведение проверки в связи с публикацией информации в СМИ и социальных сетях», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе Радужного в Новый год напали на бойца СВО и его жену. Как сообщила супруга военнослужащего, муж был в форме, чем и вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора.

В Лянторе (ХМАО) неизвестные сломали руку ветерану СВО. Потасовка произошла в одном из городских кафе. «Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — сказано в группе «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». В окружной полиции журналисту URA.RU сообщили, что к ним заявления о драке не поступало. Между тем правоохранители все же начали проверку. «Назначено проведение проверки в связи с публикацией информации в СМИ и социальных сетях», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе Радужного в Новый год напали на бойца СВО и его жену. Как сообщила супруга военнослужащего, муж был в форме, чем и вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора.