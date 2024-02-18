18 февраля 2024
17 февраля 2024

В ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
У мужчины сломано предплечье Фото:

В Лянторе (ХМАО) неизвестные сломали руку ветерану СВО. Потасовка произошла в одном из городских кафе.

«Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — сказано в группе «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте».

В окружной полиции журналисту URA.RU сообщили, что к ним заявления о драке не поступало. Между тем правоохранители все же начали проверку. «Назначено проведение проверки в связи с публикацией информации в СМИ и социальных сетях», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе Радужного в Новый год напали на бойца СВО и его жену. Как сообщила супруга военнослужащего, муж был в форме, чем и вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора.

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В Лянторе (ХМАО) неизвестные сломали руку ветерану СВО. Потасовка произошла в одном из городских кафе. «Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — сказано в группе «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». В окружной полиции журналисту URA.RU сообщили, что к ним заявления о драке не поступало. Между тем правоохранители все же начали проверку. «Назначено проведение проверки в связи с публикацией информации в СМИ и социальных сетях», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе Радужного в Новый год напали на бойца СВО и его жену. Как сообщила супруга военнослужащего, муж был в форме, чем и вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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