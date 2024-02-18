Пермский предприниматель объявил о реновации стадиона «Трудовые резервы»

Реконструкция стадиона должна начаться в этом году (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми рядом со стадионом «Трудовые резервы» возведут жилые дома. По словам владельцев площадки, где расположен стадион, застройка будет проводиться в рамках комплексной реновации территории, прилегающей к спортивному объекту. Работы должны начаться в 2024 году.

«На прилегающей к стадиону „Трудовые резервы“ территории бизнесмены Максим и Артем Блиновы намеревались возвести жилые дома и социальные объекты. Недавно собственники земли в очередной раз попытались изменить зонирование земельных участков так, чтобы на них можно было возводить дома», — пишет 59.RU.

В планах предпринимателей — возвести на площадке «Трудовых резервов» новый дом спорта площадью около 1500 квадратных метров с раздевалками, кафе и прокатом спортинвентаря. Также будет восстановлено футбольное поле с возможностью его круглогодичного использования. Зимой, как заверил бизнесмен, горожане смогут кататься на катке — это будет учтено при планировании хода работ по реконструкции стадиона. Ранее бизнесмены Блиновы отмечали, что комплексная реновация «Трудовых резервов» будут проводиться совместно с девелопером Nova.

В 2021 году планы провести реновацию стадиона, прилегающего к УДС «Молот», вызвали недовольство жителей Мотовилихинского района Перми. Они выходили на пикет в защиту спортивного объекта и жаловались президенту Владимиру Путину. После этого собственник территории, ГК «ПМД», отказался от намеченных планов, а участок земли, принадлежащий строительной компании, перешел в собственность региона.