В ХМАО пять человек пострадали во время аварии на «трассе смерти»

В ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. Дорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества ДТП.
«На 919 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 44-летний водитель „Reno“ выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака „Обгон запрещен“, где допустил столкновение с транспортным средством „Hyundai“», — сообщили в ведомстве.
В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир Reno и два ребенка из Hyundai. По факту случившегося началось административное разбирательство.
Ранее URA.RU сообщало, что во время столкновения с каретой скорой помощи в Ханты-Мансийске пострадал человек. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение.
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