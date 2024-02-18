18 февраля 2024
17 февраля 2024

В ХМАО пять человек пострадали во время аварии на «трассе смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
ГИБДД начала административное разбирательство Фото:

В ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. Дорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества ДТП.

«На 919 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 44-летний водитель „Reno“ выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака „Обгон запрещен“, где допустил столкновение с транспортным средством „Hyundai“», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир Reno и два ребенка из Hyundai. По факту случившегося началось административное разбирательство.

Ранее URA.RU сообщало, что во время столкновения с каретой скорой помощи в Ханты-Мансийске пострадал человек. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение.

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В ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. Дорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества ДТП. «На 919 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 44-летний водитель „Reno“ выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака „Обгон запрещен“, где допустил столкновение с транспортным средством „Hyundai“», — сообщили в ведомстве. В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир Reno и два ребенка из Hyundai. По факту случившегося началось административное разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что во время столкновения с каретой скорой помощи в Ханты-Мансийске пострадал человек. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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