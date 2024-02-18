В ХМАО пять человек пострадали во время аварии на «трассе смерти»

19 февраля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

ГИБДД начала административное разбирательство Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. Дорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества ДТП. «На 919 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 44-летний водитель „Reno“ выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака „Обгон запрещен“, где допустил столкновение с транспортным средством „Hyundai“», — сообщили в ведомстве. В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир Reno и два ребенка из Hyundai. По факту случившегося началось административное разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что во время столкновения с каретой скорой помощи в Ханты-Мансийске пострадал человек. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение.

В ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. Дорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества ДТП. «На 919 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 44-летний водитель „Reno“ выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака „Обгон запрещен“, где допустил столкновение с транспортным средством „Hyundai“», — сообщили в ведомстве. В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир Reno и два ребенка из Hyundai. По факту случившегося началось административное разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что во время столкновения с каретой скорой помощи в Ханты-Мансийске пострадал человек. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение.