Екатеринбурженку, выпавшую с 20 этажа, переводят из реанимации

19 февраля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Состояние выпавшей с 20 этажа девушки улучшилось Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 20 этажа и чудом оставшаяся жива, чувствует себя лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы №36. «Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — рассказали в больнице. Трагедия произошла 14 февраля на улице Токарей. По предварительным данным, выпавшую из окна девушку спас сугроб. «Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — рассказывал осведомленный источник агентства.

Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 20 этажа и чудом оставшаяся жива, чувствует себя лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы №36. «Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — рассказали в больнице. Трагедия произошла 14 февраля на улице Токарей. По предварительным данным, выпавшую из окна девушку спас сугроб. «Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — рассказывал осведомленный источник агентства.