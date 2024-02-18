Екатеринбурженку, выпавшую с 20 этажа, переводят из реанимации

Состояние выпавшей с 20 этажа девушки улучшилось
Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 20 этажа и чудом оставшаяся жива, чувствует себя лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы №36.
«Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — рассказали в больнице.
Трагедия произошла 14 февраля на улице Токарей. По предварительным данным, выпавшую из окна девушку спас сугроб. «Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — рассказывал осведомленный источник агентства.
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