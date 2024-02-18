18 февраля 2024
17 февраля 2024

Екатеринбурженку, выпавшую с 20 этажа, переводят из реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, больничный коридор, роддом, медицинский персонал, больница
Состояние выпавшей с 20 этажа девушки улучшилось Фото:

Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 20 этажа и чудом оставшаяся жива, чувствует себя лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы №36.

«Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — рассказали в больнице.

Трагедия произошла 14 февраля на улице Токарей. По предварительным данным, выпавшую из окна девушку спас сугроб. «Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — рассказывал осведомленный источник агентства.

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Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 20 этажа и чудом оставшаяся жива, чувствует себя лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы №36. «Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату. Состояние удовлетворительное», — рассказали в больнице. Трагедия произошла 14 февраля на улице Токарей. По предварительным данным, выпавшую из окна девушку спас сугроб. «Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — рассказывал осведомленный источник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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