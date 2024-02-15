Что спасло екатеринбурженку, выжившую после падения с 20 этажа

Екатеринбурженку, выжившую после падения с 20 этажа, спас заснеженный газон

15 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Падение смягчил газон, засыпанный обильным снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девушку, которая выпала с 20-го этажа в Екатеринбурге и выжила, спас газон, засыпанный снегом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Кто-то говорил, что спас сугроб, мол, управляющая компания двор не чистила, но это не так. Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом. Его и не должны были чистить. Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — объяснил собеседник агентства. Тем не менее девушка получила серьезные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. Как сообщал источник, на общем балконе, с которого выпала горожанка, нашли ее вещи. Точные обстоятельства происшествия пока установить не удалось: полиция не может опросить пострадавшую, поскольку она в тяжелом состоянии.

Девушку, которая выпала с 20-го этажа в Екатеринбурге и выжила, спас газон, засыпанный снегом. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Кто-то говорил, что спас сугроб, мол, управляющая компания двор не чистила, но это не так. Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом. Его и не должны были чистить. Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — объяснил собеседник агентства. Тем не менее девушка получила серьезные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. Как сообщал источник, на общем балконе, с которого выпала горожанка, нашли ее вещи. Точные обстоятельства происшествия пока установить не удалось: полиция не может опросить пострадавшую, поскольку она в тяжелом состоянии.