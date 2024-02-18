18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Перми начался дефицит китайских автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале 2024 года поставки иномарок из Китая сократились Фото:

Пермские автодилеры предупредили о дефиците китайских иномарок. Это связно с тем, что в Китае из-за новогодних праздников заводы приостановили производство, рассказала URA.RU руководитель отдела продаж пермского автосалона «Альфа-Гарант» Юлия Суркина.

«В связи с тем, что в Китае сейчас проходят новогодние праздники, многие заводы приостановили производство автомобилей. Это привело к их дефициту на внутреннем и внешнем рынках, в том числе и в пермских автосалонах. Ожидается, что после 24 февраля объемы производства вернутся к норме, и ситуация с наличием автомобилей стабилизируется», — рассказала Юлия Суркина корреспонденту агентства.

Она добавила, что еще одной причиной нехватки китайских автомобилей стал повышенный спрос. В Перми в январе и феврале 2024 года продажи иномарок из Китая выросли почти в два раза. Этому способствовало снижение цен и открытие новых автомобильных центров. «Качество китайских автомобилей за последнее время значительно улучшилось, и они уже не уступают по надежности и комфорту европейским и японским аналогам», — отметила Суркина.

Ранее URA.RU рассказало, что весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины.

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Пермские автодилеры предупредили о дефиците китайских иномарок. Это связно с тем, что в Китае из-за новогодних праздников заводы приостановили производство, рассказала URA.RU руководитель отдела продаж пермского автосалона «Альфа-Гарант» Юлия Суркина. «В связи с тем, что в Китае сейчас проходят новогодние праздники, многие заводы приостановили производство автомобилей. Это привело к их дефициту на внутреннем и внешнем рынках, в том числе и в пермских автосалонах. Ожидается, что после 24 февраля объемы производства вернутся к норме, и ситуация с наличием автомобилей стабилизируется», — рассказала Юлия Суркина корреспонденту агентства. Она добавила, что еще одной причиной нехватки китайских автомобилей стал повышенный спрос. В Перми в январе и феврале 2024 года продажи иномарок из Китая выросли почти в два раза. Этому способствовало снижение цен и открытие новых автомобильных центров. «Качество китайских автомобилей за последнее время значительно улучшилось, и они уже не уступают по надежности и комфорту европейским и японским аналогам», — отметила Суркина. Ранее URA.RU рассказало, что весной 2024 года представители автомобильного бизнеса в Перми прогнозируют повышение стоимости на иномарки, ввозимые при помощи параллельного импорта. Это связано с изменениями правил уплаты таможенной пошлины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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