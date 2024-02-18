Строители пригнали технику к усадьбе Жолобова в центре Екатеринбурга

Техника работает по адресу Октябрьской Революции, 35 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возле усадьбы Жолобова по адресу Октябрьской Революции, 35 начала работать строительная техника, при этом здание является объектом культурного наследия регионального значения. Участок находится в аренде у частной компании «Центр-2000».

Рядом с усадьбой находились также хозяйственные постройки, их из реестра ОКН исключили еще в 2021 году. По данным Е1.ru, дом-памятник находится в аренде у «Центра — 2000» до 2068 года, пристрой — до 2028 года. Осенью 2022 года в управление госохраны ОКН Свердловской области обращались за запросом на разрешение работ в усадьбе.

«По заданию заказчика запроектировано приспособление памятника для современного использования в качестве административного здания. Проектные решения даны в отношении трех памятников ансамбля: „Двухэтажный каменный жилой дом“, „Ворота и ограда“, „Металлическое ограждение палисадника“», — говорится в документации 2022 года. По итогам историко-культурной экспертизы было выдано положительное заключение. В планах — построить рядом с усадьбой Жолобова административное здание со встроенными предприятиями общественного питания, торговли, с автостоянкой и эксплуатируемой кровлей.

Ранее прокуратура и госохрана добились запрета на снос дома Топоркова в центре Екатеринбурге. Когда там начались строительные работы, общественники возмутились.