18 февраля 2024

Бастрыкин затребовал доклад об избиении водителя трамвая в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, старый трамвай, вагоновожатая
По факту избиения водителя трамвая проводится проверка Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении. Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки». — сообщили в пресс-службе.

Нападение на водителя трамвая случилось вечером 18 февраля в районе остановки «Тепличная» на северо-западе Челябинска. В ответ на замечание, сделанное водителем, пьяная компания избила водителя, сломав ему очки и облив пивом. В результате полученных травм мужчина не смог продолжить управлять трамваем. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении. Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки». — сообщили в пресс-службе. Нападение на водителя трамвая случилось вечером 18 февраля в районе остановки «Тепличная» на северо-западе Челябинска. В ответ на замечание, сделанное водителем, пьяная компания избила водителя, сломав ему очки и облив пивом. В результате полученных травм мужчина не смог продолжить управлять трамваем. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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