Бастрыкин затребовал доклад об избиении водителя трамвая в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении. Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки». — сообщили в пресс-службе.
Нападение на водителя трамвая случилось вечером 18 февраля в районе остановки «Тепличная» на северо-западе Челябинска. В ответ на замечание, сделанное водителем, пьяная компания избила водителя, сломав ему очки и облив пивом. В результате полученных травм мужчина не смог продолжить управлять трамваем. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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