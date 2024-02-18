Бастрыкин затребовал доклад об избиении водителя трамвая в Челябинске

19 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

По факту избиения водителя трамвая проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении. Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки». — сообщили в пресс-службе. Нападение на водителя трамвая случилось вечером 18 февраля в районе остановки «Тепличная» на северо-западе Челябинска. В ответ на замечание, сделанное водителем, пьяная компания избила водителя, сломав ему очки и облив пивом. В результате полученных травм мужчина не смог продолжить управлять трамваем. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении. Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки». — сообщили в пресс-службе. Нападение на водителя трамвая случилось вечером 18 февраля в районе остановки «Тепличная» на северо-западе Челябинска. В ответ на замечание, сделанное водителем, пьяная компания избила водителя, сломав ему очки и облив пивом. В результате полученных травм мужчина не смог продолжить управлять трамваем. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).