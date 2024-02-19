Самолет из Нового Уренгоя потерял спутники в Тюменской области

19 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Самолет Новый Уренгой — Казань потерял спутниковый сигнал в полете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО), летевший в Казань 18 февраля, потерял связь со спутниками в зоне ответственности Тюменского центра организации воздушного движения. Об этом сообщил «AVIAINCIDENT». «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Пропадает GPS сигнал. Запросил векторение. Продолжаем следовать согласно плану, рейс UVT556 Новый Уренгой — Казань», — сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. Это произошло 18 февраля. Посадка прошла благополучно.

Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО), летевший в Казань 18 февраля, потерял связь со спутниками в зоне ответственности Тюменского центра организации воздушного движения. Об этом сообщил «AVIAINCIDENT». «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Пропадает GPS сигнал. Запросил векторение. Продолжаем следовать согласно плану, рейс UVT556 Новый Уренгой — Казань», — сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. Это произошло 18 февраля. Посадка прошла благополучно.