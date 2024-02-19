Самолет из Нового Уренгоя потерял спутники в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
Самолет Новый Уренгой — Казань потерял спутниковый сигнал в полете Фото:

Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО), летевший в Казань 18 февраля, потерял связь со спутниками в зоне ответственности Тюменского центра организации воздушного движения. Об этом сообщил «AVIAINCIDENT».

«Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Пропадает GPS сигнал. Запросил векторение. Продолжаем следовать согласно плану, рейс UVT556 Новый Уренгой — Казань», — сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

Это произошло 18 февраля. Посадка прошла благополучно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО), летевший в Казань 18 февраля, потерял связь со спутниками в зоне ответственности Тюменского центра организации воздушного движения. Об этом сообщил «AVIAINCIDENT». «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Пропадает GPS сигнал. Запросил векторение. Продолжаем следовать согласно плану, рейс UVT556 Новый Уренгой — Казань», — сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. Это произошло 18 февраля. Посадка прошла благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...