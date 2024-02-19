Самолет из Нового Уренгоя потерял спутники в Тюменской области

Самолет Новый Уренгой — Казань потерял спутниковый сигнал в полете
Самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО), летевший в Казань 18 февраля, потерял связь со спутниками в зоне ответственности Тюменского центра организации воздушного движения. Об этом сообщил «AVIAINCIDENT».
«Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Пропадает GPS сигнал. Запросил векторение. Продолжаем следовать согласно плану, рейс UVT556 Новый Уренгой — Казань», — сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
Это произошло 18 февраля. Посадка прошла благополучно.
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