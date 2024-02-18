Прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил главе ведомства в Сургутском районе взять проверку инцидента под личный контроль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника спецоперации в Лянторе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Глава ведомства в ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре. Правоохранительные органы начали проверку.