18 февраля 2024

Прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО

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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил главе ведомства в Сургутском районе взять проверку инцидента под личный контроль Фото:

В ХМАО прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника спецоперации в Лянторе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Глава ведомства в ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре. Правоохранительные органы начали проверку.

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В ХМАО прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника спецоперации в Лянторе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Глава ведомства в ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре. Правоохранительные органы начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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