Прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил главе ведомства в Сургутском районе взять проверку инцидента под личный контроль
В ХМАО прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника спецоперации в Лянторе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Глава ведомства в ХМАО Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО неизвестные сломали руку ветерану СВО в баре. Правоохранительные органы начали проверку.
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