На федеральном канале вышел сюжет об участниках БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге. Видео

19 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

На костюмированном шоу не предполагалось полного обнажения гостей и участников Фото: Илья Московец © URA.RU Российский телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором раскрыл участников вечеринки с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». Тогда силовики проверили 270 гостей мероприятия, среди которых оказался декан департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. В сюжете журналисты назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Тем временем звездный адвокат Александр Добровинский заявил URA.RU, что своим посещением БДСМ-вечеринки декан законодательство РФ не нарушил. «У нас свободная страна. И человек может делать и поступать так, как он хочет, если он не нарушает действующее законодательство», — отметил Александр Добровинский. Адвокат подчеркнул, что важным моментом является трудовой договор, в котором прописывается этическая составляющая, которую обязуется соблюдать будущий сотрудник вуза. «Если в этих бумагах указано, что он не должен посещать некие вечеринки сексуальной направленности, например, групповые — да, то тогда он нарушил действительно. Если нет никаких подобных бумаг, а он действовал исходя из собственных интересов, побуждений и так далее, то он не нарушил. Остается последний, некий моральный принцип, по которому может судить исключительно общество», — сказал он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УрФУ. Там заявили, что при подписании документов о сотрудничестве какого-то отдельного — об этическом поведении — не предусмотрено. Вопросы этики рассматривает специальная комиссия, и увольнение — не единственный вариант. «До этого есть замечание, предупреждение, предупреждение с занесением в трудовую. Каждый случай рассматривается отдельно», — отметили в вузе. «Да, я был на этой вечеринке со своей девушкой, мы пришли посмотреть на шоу, это был выходной день. Когда ворвались силовики, само собой, я был одет и обут, успел выпить стакан пива. Меня, как и других, опросили, вопросы были типа: пришел ли по приглашению, платно или бесплатно, знаю ли направленность вечеринки. Я отвечал, что знаю, направленность Азия (мероприятие было задумано в японском стиле — прим.URA.RU)», — рассказал URA.RU Некрасов. По его словам, спустя несколько дней к нему на работу ворвались журналисты и устроили допрос с пристрастием. В вопросах телерепортеров звучали неприкрытые обвинения и упреки. «Я им ответил, что был готов разговаривать спокойно и открыто, но после подобного не хочу», — добавил декан. Он отметил, что со стороны руководства и коллег по вузу к нему претензий и вопросов не возникло. Ранее в аналогичной ситуации оказывались и другие педагоги. Например, учительницу из средней школы № 8 города Ишима (Тюменская область) затравили за откровенные фото в соцсетях. На некоторых фотографиях педагог была запечатлена в купальнике. В комментариях к публикации горожане призывали уволить девушку, называя такие фото непристойными и аморальными. Другие же заступились за педагога, отмечая, что не видят ничего криминального. Сама Анастасия Шумилова призналась в беседе URA.RU, что из-за скандала она не может устроиться на работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором раскрыл участников вечеринки с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». Тогда силовики проверили 270 гостей мероприятия, среди которых оказался декан департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. В сюжете журналисты назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Тем временем звездный адвокат Александр Добровинский заявил URA.RU, что своим посещением БДСМ-вечеринки декан законодательство РФ не нарушил. «У нас свободная страна. И человек может делать и поступать так, как он хочет, если он не нарушает действующее законодательство», — отметил Александр Добровинский. Адвокат подчеркнул, что важным моментом является трудовой договор, в котором прописывается этическая составляющая, которую обязуется соблюдать будущий сотрудник вуза. «Если в этих бумагах указано, что он не должен посещать некие вечеринки сексуальной направленности, например, групповые — да, то тогда он нарушил действительно. Если нет никаких подобных бумаг, а он действовал исходя из собственных интересов, побуждений и так далее, то он не нарушил. Остается последний, некий моральный принцип, по которому может судить исключительно общество», — сказал он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УрФУ. Там заявили, что при подписании документов о сотрудничестве какого-то отдельного — об этическом поведении — не предусмотрено. Вопросы этики рассматривает специальная комиссия, и увольнение — не единственный вариант. «До этого есть замечание, предупреждение, предупреждение с занесением в трудовую. Каждый случай рассматривается отдельно», — отметили в вузе. «Да, я был на этой вечеринке со своей девушкой, мы пришли посмотреть на шоу, это был выходной день. Когда ворвались силовики, само собой, я был одет и обут, успел выпить стакан пива. Меня, как и других, опросили, вопросы были типа: пришел ли по приглашению, платно или бесплатно, знаю ли направленность вечеринки. Я отвечал, что знаю, направленность Азия (мероприятие было задумано в японском стиле — прим.URA.RU)», — рассказал URA.RU Некрасов. По его словам, спустя несколько дней к нему на работу ворвались журналисты и устроили допрос с пристрастием. В вопросах телерепортеров звучали неприкрытые обвинения и упреки. «Я им ответил, что был готов разговаривать спокойно и открыто, но после подобного не хочу», — добавил декан. Он отметил, что со стороны руководства и коллег по вузу к нему претензий и вопросов не возникло. Ранее в аналогичной ситуации оказывались и другие педагоги. Например, учительницу из средней школы № 8 города Ишима (Тюменская область) затравили за откровенные фото в соцсетях. На некоторых фотографиях педагог была запечатлена в купальнике. В комментариях к публикации горожане призывали уволить девушку, называя такие фото непристойными и аморальными. Другие же заступились за педагога, отмечая, что не видят ничего криминального. Сама Анастасия Шумилова призналась в беседе URA.RU, что из-за скандала она не может устроиться на работу.