18 февраля 2024

Минтранс пояснил пермякам, как объехать перекрытое шоссе Космонавтов. Карта

Пермский минтранс опубликовал карту объезда перекрытого шоссе Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на шоссе Космонавтов. Пермь, коммунальная авария, водоканал, аварийная служба, новогор
Дорожные рабочие займут путепровод до конца апреля (архивное фото) Фото:

В Перми более чем на два месяца перекрывают оживленную транспортную артерию — шоссе Космонавтов. В региональном минтрансе рассказали, что для объезда закрытого участка возвели временную дорогу.

«С 00:00 23 февраля до 23:59 30 апреля на шоссе Космонавтов в районе АЗС Логаз SV будет закрыто движение для всех видов транспорта. Для объезда закрытого участка по нечетной стороне шоссе возведена временная дорога, по которой будет осуществляться движение транспортных средств. Движение пешеходов организовано по четной стороне». — сообщает минтранс в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, шоссе перекрывают для строительства автодороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Также ранее сообщалось, что в Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода.

Схема объезда закрытого участка шоссе Космонавтов в Перми
Схема объезда закрытого участка шоссе Космонавтов в Перми

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В Перми более чем на два месяца перекрывают оживленную транспортную артерию — шоссе Космонавтов. В региональном минтрансе рассказали, что для объезда закрытого участка возвели временную дорогу. «С 00:00 23 февраля до 23:59 30 апреля на шоссе Космонавтов в районе АЗС Логаз SV будет закрыто движение для всех видов транспорта. Для объезда закрытого участка по нечетной стороне шоссе возведена временная дорога, по которой будет осуществляться движение транспортных средств. Движение пешеходов организовано по четной стороне». — сообщает минтранс в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, шоссе перекрывают для строительства автодороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Также ранее сообщалось, что в Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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