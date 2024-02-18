Пермский минтранс опубликовал карту объезда перекрытого шоссе Космонавтов

Дорожные рабочие займут путепровод до конца апреля (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми более чем на два месяца перекрывают оживленную транспортную артерию — шоссе Космонавтов. В региональном минтрансе рассказали, что для объезда закрытого участка возвели временную дорогу.

«С 00:00 23 февраля до 23:59 30 апреля на шоссе Космонавтов в районе АЗС Логаз SV будет закрыто движение для всех видов транспорта. Для объезда закрытого участка по нечетной стороне шоссе возведена временная дорога, по которой будет осуществляться движение транспортных средств. Движение пешеходов организовано по четной стороне». — сообщает минтранс в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, шоссе перекрывают для строительства автодороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Также ранее сообщалось, что в Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода.