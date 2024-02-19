Свердловский пиарщик, оскорбивший военкора Татарского, признал вину

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Судебное заседание по Ширшикову. Екатеринбург , ширшиков ярослав
Ярослава Ширшикова задержали в апреле 2023 года Фото:

Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого судят по делу об оправдании терроризма из-за поста о погибшем военкоре Владлене Татарском, признал вину. Об этом сообщил его адвокат Федор Акчермышев.

«Он полностью раскаялся», — цитирует 66.ru правозащитника. Ширшиков считает, что мог бы принести обществу гораздо больше пользы на свободе, потому что занимается общественной деятельностью. Сейчас пиарщику грозит до семи лет лишения свободы. Его дело рассматривает Центральный окружной военный суд.

Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года из-за постов у себя в соцсетях о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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Пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого судят по делу об оправдании терроризма из-за поста о погибшем военкоре Владлене Татарском, признал вину. Об этом сообщил его адвокат Федор Акчермышев. «Он полностью раскаялся», — цитирует 66.ru правозащитника. Ширшиков считает, что мог бы принести обществу гораздо больше пользы на свободе, потому что занимается общественной деятельностью. Сейчас пиарщику грозит до семи лет лишения свободы. Его дело рассматривает Центральный окружной военный суд. Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года из-за постов у себя в соцсетях о теракте в Санкт-Петербурге, из-за которого погиб Владлен Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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