Кремль ответил на вопрос о расследовании смерти Навального*

Расследование смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) ведется, однако результатов еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в связи с этим. Но пока результаты этого расследования не были обнародованы, о них ничего неизвестно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.
Песков подчеркнул, что Кремль считает не позволительными выступления западных лидеров с «откровенно хамскими» заявлениями о смерти Навального. По его мнению, слова политиков не наносят ущерб президенту РФ Владимиру Путину.
Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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