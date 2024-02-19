Кремль ответил на вопрос о расследовании смерти Навального*

Песков: результаты расследования о смерти Навального* не готовы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Красная площадь, собор Василия Блаженного. Москва, виды, кремль, ночь, красная площадь, московский кремль, москва, московский
Дмитрий Песков сообщил, что официальных результатов нет Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Расследование смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) ведется, однако результатов еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в связи с этим. Но пока результаты этого расследования не были обнародованы, о них ничего неизвестно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.

Песков подчеркнул, что Кремль считает не позволительными выступления западных лидеров с «откровенно хамскими» заявлениями о смерти Навального. По его мнению, слова политиков не наносят ущерб президенту РФ Владимиру Путину.

Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Расследование смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) ведется, однако результатов еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в связи с этим. Но пока результаты этого расследования не были обнародованы, о них ничего неизвестно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Песков подчеркнул, что Кремль считает не позволительными выступления западных лидеров с «откровенно хамскими» заявлениями о смерти Навального. По его мнению, слова политиков не наносят ущерб президенту РФ Владимиру Путину. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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