Кремль ответил на вопрос о расследовании смерти Навального*

Песков: результаты расследования о смерти Навального* не готовы

19 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что официальных результатов нет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Расследование смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) ведется, однако результатов еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в связи с этим. Но пока результаты этого расследования не были обнародованы, о них ничего неизвестно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Песков подчеркнул, что Кремль считает не позволительными выступления западных лидеров с «откровенно хамскими» заявлениями о смерти Навального. По его мнению, слова политиков не наносят ущерб президенту РФ Владимиру Путину. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Расследование смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) ведется, однако результатов еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в связи с этим. Но пока результаты этого расследования не были обнародованы, о них ничего неизвестно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Песков подчеркнул, что Кремль считает не позволительными выступления западных лидеров с «откровенно хамскими» заявлениями о смерти Навального. По его мнению, слова политиков не наносят ущерб президенту РФ Владимиру Путину. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Смерть Навального может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке крылатых ракет «Таурус» на Украину. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов