18 февраля 2024

Тюменскую агрофирму подозревают в подделке документов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
72 вагона пшеницы предназначались для кормления сельскохозяйственных животных Фото:

Россельхознадзор уличил тюменскую компанию в подделке декларации соответствия на партию кормовой пшеницы объемом 5000 тонн — этого объема хватило бы, чтобы заполнить грузовой состав длиной 72 вагона. О том, что ООО «Маякагро» нарушило обязательные требования, сообщила на официальном сайте пресс-служба ведомства.

«Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Маякагро“, принята на основании протокола испытаний, выданного Новосибирской испытательной лабораторией ФГБУ „ВНИИЗЖ“. При проведении ряда межведомственных мероприятий установлено, что указанная организация не проводила исследования зерна и не выдавала на него протокол испытаний, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре URA.RU пояснили, что сведения о нарушении передали полиции. Там должны установить все обстоятельства подделки, а также тех, кто причастен к фальсификации документа. Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала года выявлено больше 85 тысяч тонн зерна, документы на которые не содержат достоверной информации.

URA.RU направило запрос руководству ООО «Маякагро», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область наращивает экспорт зерна в страны Азии и Ближнего Востока.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор уличил тюменскую компанию в подделке декларации соответствия на партию кормовой пшеницы объемом 5000 тонн — этого объема хватило бы, чтобы заполнить грузовой состав длиной 72 вагона. О том, что ООО «Маякагро» нарушило обязательные требования, сообщила на официальном сайте пресс-служба ведомства. «Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Маякагро“, принята на основании протокола испытаний, выданного Новосибирской испытательной лабораторией ФГБУ „ВНИИЗЖ“. При проведении ряда межведомственных мероприятий установлено, что указанная организация не проводила исследования зерна и не выдавала на него протокол испытаний, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — говорится в сообщении. В Россельхознадзоре URA.RU пояснили, что сведения о нарушении передали полиции. Там должны установить все обстоятельства подделки, а также тех, кто причастен к фальсификации документа. Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала года выявлено больше 85 тысяч тонн зерна, документы на которые не содержат достоверной информации. URA.RU направило запрос руководству ООО «Маякагро», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область наращивает экспорт зерна в страны Азии и Ближнего Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...