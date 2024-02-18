Тюменскую агрофирму подозревают в подделке документов

72 вагона пшеницы предназначались для кормления сельскохозяйственных животных Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Россельхознадзор уличил тюменскую компанию в подделке декларации соответствия на партию кормовой пшеницы объемом 5000 тонн — этого объема хватило бы, чтобы заполнить грузовой состав длиной 72 вагона. О том, что ООО «Маякагро» нарушило обязательные требования, сообщила на официальном сайте пресс-служба ведомства.

«Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Маякагро“, принята на основании протокола испытаний, выданного Новосибирской испытательной лабораторией ФГБУ „ВНИИЗЖ“. При проведении ряда межведомственных мероприятий установлено, что указанная организация не проводила исследования зерна и не выдавала на него протокол испытаний, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре URA.RU пояснили, что сведения о нарушении передали полиции. Там должны установить все обстоятельства подделки, а также тех, кто причастен к фальсификации документа. Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала года выявлено больше 85 тысяч тонн зерна, документы на которые не содержат достоверной информации.

URA.RU направило запрос руководству ООО «Маякагро», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область наращивает экспорт зерна в страны Азии и Ближнего Востока.