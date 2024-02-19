Стало известно об отравлении глав новых регионов РФ

Леонида Пасечника отравили в 2023 году
Главу ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили ВСУ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ранее об отравлении Пасечника нигде не сообщалось.
«Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил Игорь Кириллов. Его слова передает РИА Новости.
Также глава войск РХБЗ сообщил о схожей ситуации с Сальдо в августе 2022 года. По его словам, у губернатора было тяжелое отравление рицином.
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