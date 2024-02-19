Стало известно об отравлении глав новых регионов РФ

Глав ЛНР и Херсонской области Пасечника и Сальдо отравили
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонида Пасечника отравили в 2023 году Фото:

Главу ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили ВСУ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ранее об отравлении Пасечника нигде не сообщалось.

«Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил Игорь Кириллов. Его слова передает РИА Новости.

Также глава войск РХБЗ сообщил о схожей ситуации с Сальдо в августе 2022 года. По его словам, у губернатора было тяжелое отравление рицином.

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Главу ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили ВСУ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ранее об отравлении Пасечника нигде не сообщалось. «Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил Игорь Кириллов. Его слова передает РИА Новости. Также глава войск РХБЗ сообщил о схожей ситуации с Сальдо в августе 2022 года. По его словам, у губернатора было тяжелое отравление рицином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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