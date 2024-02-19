Стало известно об отравлении глав новых регионов РФ

Глав ЛНР и Херсонской области Пасечника и Сальдо отравили

19 февраля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Леонида Пасечника отравили в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главу ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили ВСУ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ранее об отравлении Пасечника нигде не сообщалось. «Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил Игорь Кириллов. Его слова передает РИА Новости. Также глава войск РХБЗ сообщил о схожей ситуации с Сальдо в августе 2022 года. По его словам, у губернатора было тяжелое отравление рицином.

Главу ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили ВСУ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Ранее об отравлении Пасечника нигде не сообщалось. «Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявил Игорь Кириллов. Его слова передает РИА Новости. Также глава войск РХБЗ сообщил о схожей ситуации с Сальдо в августе 2022 года. По его словам, у губернатора было тяжелое отравление рицином.