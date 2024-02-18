В ХМАО ветеран СВО, который сломал руку во время драки в кафе, заступался за девушку

В ХМАО на участника СВО напали за попытку заступиться за девушку

19 февраля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Участник СВО, который сломал руку во время конфликта в Лянторе, пытался заступиться за девушку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участник спецоперации Маликшах Агакеримов, который сломал руку во время потасовки в кафе «Шафран» в Лянторе, пытался защитить незнакомку от навязчивого ухажера. О том, что случилось в заведении, ветеран рассказал журналисту URA.RU «Зашел покушать в эту кафешку. Музыка играла, люди танцевали. И парень лез к девушке — она его отталкивала. И те [молодые люди] с кем девушка сидела, встали и стали выяснять отношения [с пристававшим]. Позже они успокоились, я подхожу [к парню] и говорю „молодой человек, нельзя себя так вести. Зачем домогаетесь до людей?“ Он начал на меня „бычить“. Слово за слово [начался конфликт]», — рассказал Агакеримов журналисту URA.RU. Мужчина рассказал, что во время конфликта он упал и сломал руку. «Меня человек пять-шесть держали, но не смогли, мы сцепились. И так получилось, что я упал на руку и получил перелом», — сказал Агакеримов. Сейчас ветеран в отпуске по ранению, один из осколков как раз попал в ту руку, которую мужчина сломал во время потасовки. Агакеримов добавил, что уже давал объяснения в полиции и претензий к участникам конфликта не имеет. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО. Глава ведомства Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник спецоперации Маликшах Агакеримов, который сломал руку во время потасовки в кафе «Шафран» в Лянторе, пытался защитить незнакомку от навязчивого ухажера. О том, что случилось в заведении, ветеран рассказал журналисту URA.RU «Зашел покушать в эту кафешку. Музыка играла, люди танцевали. И парень лез к девушке — она его отталкивала. И те [молодые люди] с кем девушка сидела, встали и стали выяснять отношения [с пристававшим]. Позже они успокоились, я подхожу [к парню] и говорю „молодой человек, нельзя себя так вести. Зачем домогаетесь до людей?“ Он начал на меня „бычить“. Слово за слово [начался конфликт]», — рассказал Агакеримов журналисту URA.RU. Мужчина рассказал, что во время конфликта он упал и сломал руку. «Меня человек пять-шесть держали, но не смогли, мы сцепились. И так получилось, что я упал на руку и получил перелом», — сказал Агакеримов. Сейчас ветеран в отпуске по ранению, один из осколков как раз попал в ту руку, которую мужчина сломал во время потасовки. Агакеримов добавил, что уже давал объяснения в полиции и претензий к участникам конфликта не имеет. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО. Глава ведомства Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента.