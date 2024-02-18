В ХМАО ветеран СВО, который сломал руку во время драки в кафе, заступался за девушку

Участник спецоперации Маликшах Агакеримов, который сломал руку во время потасовки в кафе «Шафран» в Лянторе, пытался защитить незнакомку от навязчивого ухажера. О том, что случилось в заведении, ветеран рассказал журналисту URA.RU
«Зашел покушать в эту кафешку. Музыка играла, люди танцевали. И парень лез к девушке — она его отталкивала. И те [молодые люди] с кем девушка сидела, встали и стали выяснять отношения [с пристававшим]. Позже они успокоились, я подхожу [к парню] и говорю „молодой человек, нельзя себя так вести. Зачем домогаетесь до людей?“ Он начал на меня „бычить“. Слово за слово [начался конфликт]», — рассказал Агакеримов журналисту URA.RU.
Мужчина рассказал, что во время конфликта он упал и сломал руку. «Меня человек пять-шесть держали, но не смогли, мы сцепились. И так получилось, что я упал на руку и получил перелом», — сказал Агакеримов. Сейчас ветеран в отпуске по ранению, один из осколков как раз попал в ту руку, которую мужчина сломал во время потасовки. Агакеримов добавил, что уже давал объяснения в полиции и претензий к участникам конфликта не имеет.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с избиением участника СВО. Глава ведомства Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района Максиму Мавлютову взять на контроль проверку инцидента.
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