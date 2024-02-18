В Тюмени мигранты теряют работу из-за силовиков

Мигранты из стран СНГ начали увольняться с тюменских строек

Мигранты отказываются от официального трудоустройства из-за повышенного внимания силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени мигранты из стран ближнего зарубежья увольняются из строительных компаний на фоне повышенного внимания со стороны силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Со стройплощадок уходят как иностранцы, работающие на законных основаниях, так и нелегалы. Мигранты устали от повышенного внимания со стороны силовиков. Различные проверки на строительных площадках Тюмени в последнее время стали происходить все чаще. Людей это напрягает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что вместо официального трудоустройства мигранты предпочитают работать на частные фирмы без оформления документов. «Одни мигранты „устраиваются“ в частные фирмы, другие — занимаются шабашками. Например, стоят недалеко от СНТ и предлагают свои услуги дачникам. И те, и те за свою работу, кстати, требуют приличные деньги», — отметил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что иностранцы, трудоустроенные в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Мигранты объясняют свои требования тем, что им не хватает денег на жизнь.