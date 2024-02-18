18 февраля 2024

Тюменские VIP массово улетели в Беларусь

Руководство Тюменской области наладит торговые отношения с Белоруссией
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Тюменские элиты наладят торговые связи с Белоруссией Фото:

Делегация из тюменских чиновников и бизнесменов прилетела в Минск. Сегодня там обсуждается развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Об этом сообщило правительство Тюменской области.

«Стороны обсудили инструменты торгпредства для продвижения российского несырьевого экспорта на белорусском направлении; поддержку экспортных поставок с использованием инструментов „Российского экспортного центра“; работу с российскими регионами и отдельными хозяйствующими субъектами Белорусской универсальной товарной биржей; работу по администрированию электронных площадок по организации закупок в Республике Беларусь», — сказано в публикации правительства.

В мероприятии принимает участие мэр Тюмени Руслан Кухарук, заместитель губернатора Владимир Чейметов, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, мэр Тобольска Максим Афанасьев, директора областных и городских департаментов.

Представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры Тюменской области также посетят «МТЗ», «Амкодор» и «МАЗ» в Беларуси. Выезд на предприятия будет осуществляться в рамках переговоров по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

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Делегация из тюменских чиновников и бизнесменов прилетела в Минск. Сегодня там обсуждается развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Об этом сообщило правительство Тюменской области. «Стороны обсудили инструменты торгпредства для продвижения российского несырьевого экспорта на белорусском направлении; поддержку экспортных поставок с использованием инструментов „Российского экспортного центра“; работу с российскими регионами и отдельными хозяйствующими субъектами Белорусской универсальной товарной биржей; работу по администрированию электронных площадок по организации закупок в Республике Беларусь», — сказано в публикации правительства. В мероприятии принимает участие мэр Тюмени Руслан Кухарук, заместитель губернатора Владимир Чейметов, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, мэр Тобольска Максим Афанасьев, директора областных и городских департаментов. Представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры Тюменской области также посетят «МТЗ», «Амкодор» и «МАЗ» в Беларуси. Выезд на предприятия будет осуществляться в рамках переговоров по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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