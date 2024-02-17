Делегация Тюменской области посетит крупнейшие предприятия Беларуси

Представители Тюменской области посетят «МТЗ», «Амкодор» и «МАЗ» в Беларуси Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры Тюменской области посетят «МТЗ», «Амкодор» и «МАЗ» в Беларуси. Выезд на предприятия будет осуществляться в рамках переговоров по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры Тюменской области проведут серию встреч и переговоров по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Беларусь. В рамках деловой программы поездки предусмотрены: посещение заводов „МТЗ“, „Амкодор“, „МАЗ“ и проведение переговоров», — написано в telegram-канале ведомства.

В ходе поездки запланировано проведение совместного заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также состоятся переговоры с участием руководства Минсельхозпрода Беларуси.

В ноябре завершились курсы повышения квалификации для учителей русского языка, организованные Тюменским государственным университетом (ТюмГУ) при поддержке Россотрудничества. Мероприятия прошли в трех белорусских городах — Гомеле, Минске и Бресте — и охватили 120 педагогов.