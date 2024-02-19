19 февраля 2024

После скандала с бесхозными гробами из МУП мэрии Кургана уволились сотрудники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Зайково. Курган, могилы, кладбище, кладбище зимой, зайково, зайковское кладбище
В Кургане жаловались, что копальщики некачественно хоронили бездомных Фото:

Из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с бизнесом.

«Копальщиков буквально на днях уволили. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения», — сообщил источник. Он отметил, что сейчас силовые структуры проводят проверку.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что копальщики уволились по собственному желанию по состоянию здоровья и на их место уже приняты другие. «Бесхозных гробов на кладбище в Зайково нет. Захоронение в квадрате для лиц без определенного места жительства проводится надлежащим образом. Жалоб на оказание услуг по копке могил и захоронению ни в администрацию города Кургана, ни в МУП „Бюро коммунальных услуг“, ни администраторам кладбища не поступало», — добавили в администрации.

В начале февраля горожане сообщали, что обнаружили три бесхозных трупа в гробах в 124-м квартале кладбища. На этом участке хоронят бездомных. Позже представители администрации ответили URA.RU, что захоронение было проведено, а по факту, о котором сообщили горожане, проводилась проверка.

Кладбище Зайково. Курган
Бездомных на кладбище хоронят в квартале 124
Фото:
Кладбище Зайково. Курган
Некоторые горожане заявляли, что копальщики работают некачественно, но, по данным властей, тела бездомных хоронят должным образом
Фото:
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Из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с бизнесом. «Копальщиков буквально на днях уволили. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения», — сообщил источник. Он отметил, что сейчас силовые структуры проводят проверку. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что копальщики уволились по собственному желанию по состоянию здоровья и на их место уже приняты другие. «Бесхозных гробов на кладбище в Зайково нет. Захоронение в квадрате для лиц без определенного места жительства проводится надлежащим образом. Жалоб на оказание услуг по копке могил и захоронению ни в администрацию города Кургана, ни в МУП „Бюро коммунальных услуг“, ни администраторам кладбища не поступало», — добавили в администрации. В начале февраля горожане сообщали, что обнаружили три бесхозных трупа в гробах в 124-м квартале кладбища. На этом участке хоронят бездомных. Позже представители администрации ответили URA.RU, что захоронение было проведено, а по факту, о котором сообщили горожане, проводилась проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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