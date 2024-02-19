После скандала с бесхозными гробами из МУП мэрии Кургана уволились сотрудники. Фото, видео

20 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане жаловались, что копальщики некачественно хоронили бездомных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с бизнесом. «Копальщиков буквально на днях уволили. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения», — сообщил источник. Он отметил, что сейчас силовые структуры проводят проверку. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что копальщики уволились по собственному желанию по состоянию здоровья и на их место уже приняты другие. «Бесхозных гробов на кладбище в Зайково нет. Захоронение в квадрате для лиц без определенного места жительства проводится надлежащим образом. Жалоб на оказание услуг по копке могил и захоронению ни в администрацию города Кургана, ни в МУП „Бюро коммунальных услуг“, ни администраторам кладбища не поступало», — добавили в администрации. В начале февраля горожане сообщали, что обнаружили три бесхозных трупа в гробах в 124-м квартале кладбища. На этом участке хоронят бездомных. Позже представители администрации ответили URA.RU, что захоронение было проведено, а по факту, о котором сообщили горожане, проводилась проверка. Бездомных на кладбище хоронят в квартале 124 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые горожане заявляли, что копальщики работают некачественно, но, по данным властей, тела бездомных хоронят должным образом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из муниципального предприятия Кургана «Бюро коммунальных услуг» уволились два копальщика могил, которые работали на участке для захоронения бездомных на кладбище Зайково. До этого горожане сообщали о найденных на кладбище бесхозных гробах с трупами. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с бизнесом. «Копальщиков буквально на днях уволили. На одно захоронение бездомного МУПу передавали 8900 рублей, а копальщики получали из этих денег 1200 рублей, что мало. Из-за этого они не всегда выполняли свою работу качественно. По норме глубина захоронения должна составлять 1,7 м, но этот стандарт не всегда выполнялся, из-за чего во время оттепели можно было почувствовать запах разложения», — сообщил источник. Он отметил, что сейчас силовые структуры проводят проверку. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что копальщики уволились по собственному желанию по состоянию здоровья и на их место уже приняты другие. «Бесхозных гробов на кладбище в Зайково нет. Захоронение в квадрате для лиц без определенного места жительства проводится надлежащим образом. Жалоб на оказание услуг по копке могил и захоронению ни в администрацию города Кургана, ни в МУП „Бюро коммунальных услуг“, ни администраторам кладбища не поступало», — добавили в администрации. В начале февраля горожане сообщали, что обнаружили три бесхозных трупа в гробах в 124-м квартале кладбища. На этом участке хоронят бездомных. Позже представители администрации ответили URA.RU, что захоронение было проведено, а по факту, о котором сообщили горожане, проводилась проверка.