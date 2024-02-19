Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет сваебойщика на зарплату от 380 тысяч рублей

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Забивание первой сваи в строительстве школы. Сургут, сваезабивная установка, стройка, сваебой
В ХМАО операторам установок для забивания свай платят от 100 до 400 тыс. руб. Фото:

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Профит», работающая в Когалыме, ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется для обустройства фундаментов при строительстве. На предприятии агентству сообщили, что готовы платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц.

«На строительство объектов нефтегазовой отрасли ищем команду на сваебойную установку (копер): машиниста и копровщика с опытом работы от пяти лет. Зарплата за 30-дневную вахту — от 380 тысяч рублей», — сообщили в компании.

Соискатель должен знать устройство техники и при необходимости проводить ее обслуживание. Предприятие оплачивает проезд до Когалыма, обеспечивает жильем и трехразовым питанием. На аналогичной должности в ХМАО предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Например, в УК «Монолит» в Мегионе обещают обучить профессии сваебоя и платить от пяти тысяч рублей в день. В ГК «Базис» в Сургуте при трудоустройстве на постоянную работу обещают зарплату от 130 тыс. руб.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT.

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Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Профит», работающая в Когалыме, ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется для обустройства фундаментов при строительстве. На предприятии агентству сообщили, что готовы платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц. «На строительство объектов нефтегазовой отрасли ищем команду на сваебойную установку (копер): машиниста и копровщика с опытом работы от пяти лет. Зарплата за 30-дневную вахту — от 380 тысяч рублей», — сообщили в компании. Соискатель должен знать устройство техники и при необходимости проводить ее обслуживание. Предприятие оплачивает проезд до Когалыма, обеспечивает жильем и трехразовым питанием. На аналогичной должности в ХМАО предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Например, в УК «Монолит» в Мегионе обещают обучить профессии сваебоя и платить от пяти тысяч рублей в день. В ГК «Базис» в Сургуте при трудоустройстве на постоянную работу обещают зарплату от 130 тыс. руб. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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