Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет сваебойщика на зарплату от 380 тысяч рублей

В ХМАО операторам установок для забивания свай платят от 100 до 400 тыс. руб. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Профит», работающая в Когалыме, ищет экипаж на установку для забивания свай, которая используется для обустройства фундаментов при строительстве. На предприятии агентству сообщили, что готовы платить опытным работникам от 380 тысяч рублей в месяц.

«На строительство объектов нефтегазовой отрасли ищем команду на сваебойную установку (копер): машиниста и копровщика с опытом работы от пяти лет. Зарплата за 30-дневную вахту — от 380 тысяч рублей», — сообщили в компании.

Соискатель должен знать устройство техники и при необходимости проводить ее обслуживание. Предприятие оплачивает проезд до Когалыма, обеспечивает жильем и трехразовым питанием. На аналогичной должности в ХМАО предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Например, в УК «Монолит» в Мегионе обещают обучить профессии сваебоя и платить от пяти тысяч рублей в день. В ГК «Базис» в Сургуте при трудоустройстве на постоянную работу обещают зарплату от 130 тыс. руб.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей. На такую высокую зарплату могут рассчитывать топ-менеджеры в сфере IT.