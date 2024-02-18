18 февраля 2024

В Тюмени таксисты отказываются возить пассажиров с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс, пассажир, таксист
Водители жалуются на то, что пассажиры с детьми часто провоцируют конфликты Фото:

В Тюмени водители такси стали чаще отказывать в обслуживании пассажирам с детьми. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

«Водители действительно стали чаще отказывать в обслуживании пассажиров с детьми. Причем, грешат этим как частники, так и таксисты, работающие на агрегаторов. Это связано с тем, что по деньгам разница между тарифами „Эконом“ и „Детский“ — не очень большая. А вот ответственность уже другая. К тому же, пассажиры с детьми очень любят скандалить. И вступают в конфликты с водителями значительно чаще, чем обычные клиенты», — отметил собеседник URA.RU.

Он добавил, что водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, часто игнорируют заказы по тарифному плану «Детский». «Водители просто не берут такие заявки. Или берут, немного подождав: чтобы появился повышенный спрос на поездку и увеличилась ее стоимость. Тогда они готовы перевозить пассажиров с детьми», — рассказал инсайдер агентства.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель такси агрегатора «Яндекс Go» записал видео, в котором открыто оскорбил пассажиров. Он назвал клиентов попрошайками и дном.

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В Тюмени водители такси стали чаще отказывать в обслуживании пассажирам с детьми. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «Водители действительно стали чаще отказывать в обслуживании пассажиров с детьми. Причем, грешат этим как частники, так и таксисты, работающие на агрегаторов. Это связано с тем, что по деньгам разница между тарифами „Эконом“ и „Детский“ — не очень большая. А вот ответственность уже другая. К тому же, пассажиры с детьми очень любят скандалить. И вступают в конфликты с водителями значительно чаще, чем обычные клиенты», — отметил собеседник URA.RU. Он добавил, что водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, часто игнорируют заказы по тарифному плану «Детский». «Водители просто не берут такие заявки. Или берут, немного подождав: чтобы появился повышенный спрос на поездку и увеличилась ее стоимость. Тогда они готовы перевозить пассажиров с детьми», — рассказал инсайдер агентства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель такси агрегатора «Яндекс Go» записал видео, в котором открыто оскорбил пассажиров. Он назвал клиентов попрошайками и дном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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