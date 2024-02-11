Таксист «Яндекс Go» в Тюмени записал оскорбительное для пассажиров видео

Грязь в салоне и попутчики вызвали негатив у водителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени водитель один день поработал в такси через агрегатора «Яндекс Go», после чего записал видео, в котором оскорбил пассажиров, назвал их попрошайками и дном. Видео откровений мужчины появилось в социальных сетях.

«Знакомство с „Яндекс Такси“ в Тюмени. Сегодня стало скучно, зарегистрировался. Мои впечатления о людях: это полный ****** (ужас — прим.URA.RU). Что с вами такого должно было произойти, что вы позволяете такое отношение к водителю? Стали попадаться заказы и по тарифу „Вместе“. Это просто дно. Это не попутчики, это — попрошайки. Такие должны ездить на маршрутках и в автобусах», — высказался тюменец на видео, размещенном в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике мужчина рассказал, что его главная претензия в том, что клиенты не соблюдают чистоту в машине: не отряхивают ноги от грязи и снега, хлопают дверьми и швыряют ремень безопасности так, что чуть не разбивают им стекла в окнах. Несмотря на критику, в комментариях к записи большинство пользователей мужчину поддержали.

«Всегда отряхиваю ноги, когда снег и грязь, самой неудобно ездить в грязи или с лужей под ногами. Ну и перед водителем стыдно», — написала Анжелла Олеговна. «Тариф „Вместе“ — это реально дно для водителя», — отметила тюменка с ником «Яна Маникюр». «Пассажиры свиньи, и это действительно факт», — высказалась Янина Грозданова. «Люди, которые свинячат в салоне, — быдло. Там уже все потеряно, никакие обращения не помогут», — считает Анжелика Мерит.

Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты пожаловались на неадекватных пассажиров. Якобы клиенты стали чаще оскорблять водителей и сбегать, не заплатив за поездки.