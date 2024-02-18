Подруги, убившие мужчину в Сургуте, находились под наркотиками

19 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мужчину задушили шнуром от зарядки телефона Фото: Станислав Етвеш © URA.RU Две подруги, задушившие проводом от зарядного устройства мобильного телефона своего знакомого в Сургуте, были под действием наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник из городских правоохранительных структур. «Женщины пришли в гости к своему знакомому. Сначала был алкоголь, потом наркотики. В какой-то момент между одной из женщин и жертвой произошел конфликт, который закончился убийством. После девушки скрылись с места преступления. Их задержали оперативники полиции», — сообщил собеседник. В управлении МВД по Сургуту сообщили, что преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые задержаны. Уголовное дело расследует следственный комитет. В их адрес был направлен запрос для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что подруги задушили шнуром от зарядки телефона своего знакомого. Тогда основной версией случившегося называли месть.

Две подруги, задушившие проводом от зарядного устройства мобильного телефона своего знакомого в Сургуте, были под действием наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник из городских правоохранительных структур. «Женщины пришли в гости к своему знакомому. Сначала был алкоголь, потом наркотики. В какой-то момент между одной из женщин и жертвой произошел конфликт, который закончился убийством. После девушки скрылись с места преступления. Их задержали оперативники полиции», — сообщил собеседник. В управлении МВД по Сургуту сообщили, что преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые задержаны. Уголовное дело расследует следственный комитет. В их адрес был направлен запрос для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что подруги задушили шнуром от зарядки телефона своего знакомого. Тогда основной версией случившегося называли месть.