Из роддома Нижневартовска выписали младенца, которого назвали Владимир-Путин

Младенца с двойным именем Владимир-Путин выписали из роддома Нижневартовска

Мать и малыш хорошо себя чувствуют и уже отправились домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Нижневартовского роддома выписали новорожденного, названного Владимиром-Путиным в честь президента России. В беседе с корреспондентом агентства URA.RU отец семейства Гошгар Пириев рассказал, что и малыш, и его мама чувствуют себя хорошо.

«Сегодня [жену с ребенком] выписали из роддома. Он хорошо себя чувствует. Чуть-чуть капризный парень, а так все в порядке. У жены тоже все хорошо», — рассказал Гошгар. Дома малыша называют просто Путин. Мужчина отметил, что окружающие по-разному реагируют на имя ребенка. Старшее поколение более лояльно, а современное — как правило, неодобрительно.

У пары уже есть сын, названный в честь отца Гошгара. А второго родители решили назвать в честь главы государства Владимира Путина сразу после того, как узнали пол ребенка. Отец семейства признается, что является фанатом президента, и надеется, что сын вырастит и также принесет пользу своей стране.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир-Путин.