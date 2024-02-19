Режиссер фильма о Жириновском опровергнул участие Кологривого в главной роли

Режиссер биографического фильма о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Баранов пока не подтвердил звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого на главную роль. Он отметил, что пока непонятно, кто будет утвержден на роль молодого Жириновского.
«Сыграет ли основателя ЛДПР Жириновского Никита Кологривый — пока непонятно», — подчеркнул Александр Баранов в разговоре с РИА Новости. При этом режиссер отметил, что Кологривый очень похож по внешности на Владимира Жириновского в его молодые годы.
Картину о жизни Владимира Жириновского текущий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал еще в конце прошлого года. Он отметил, что съемки картины начнутся в 2024 году. Пока что утверждается актерский состав. Никита Кологривый изъявил желание сыграть Жириновского и уже встречался с представителями партии ЛДПР для утверждения роли.
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