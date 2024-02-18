18 февраля 2024

В Кургане появился новый медцентр, где определят профессиональные болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане появился медцентр для удобных профосмотров работающего населения (архивное фото) Фото:

В Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии, который будет проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающими профессиональными заболеваниями. Об этом пишет администрация города в своем telegram-канале

«На базе Курганской областной клинической больницы открылся Центр профпатологии. Его задача — снижение уровня заболеваемости работающего населения, в первую очередь лиц, трудящихся на работах с вредными и опасными факторами производства <…> В учреждении готовы оказать медпомощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями, а также различные виды профпатологических экспертиз: экспертиза профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией», — указано в канале мэрии «Город Курган».

Также в посте указано, что работники проходят осмотры в центре в заранее оговоренное время, удобное для каждой организации, в соответствии с их календарным планом. Это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней. Отмечается, что ранее такого центра в Кургане не было из-за чего создавались неудобства, как для работников, так и для работодателей.

Ранее сообщалось, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Об этом сообщалось в социологическом исследовании, проведенным Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года, которое проводилось по всей стране.

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В Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии, который будет проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающими профессиональными заболеваниями. Об этом пишет администрация города в своем telegram-канале «На базе Курганской областной клинической больницы открылся Центр профпатологии. Его задача — снижение уровня заболеваемости работающего населения, в первую очередь лиц, трудящихся на работах с вредными и опасными факторами производства <…> В учреждении готовы оказать медпомощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями, а также различные виды профпатологических экспертиз: экспертиза профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией», — указано в канале мэрии «Город Курган». Также в посте указано, что работники проходят осмотры в центре в заранее оговоренное время, удобное для каждой организации, в соответствии с их календарным планом. Это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней. Отмечается, что ранее такого центра в Кургане не было из-за чего создавались неудобства, как для работников, так и для работодателей. Ранее сообщалось, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Об этом сообщалось в социологическом исследовании, проведенным Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года, которое проводилось по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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