В Кургане появился новый медцентр, где определят профессиональные болезни

В Кургане появился медцентр для удобных профосмотров работающего населения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане открылся новый медицинский Центр профессиональной патологии, который будет проводить углубленные профосмотры работающего населения региона и оказывать помощь пациентам, страдающими профессиональными заболеваниями. Об этом пишет администрация города в своем telegram-канале

«На базе Курганской областной клинической больницы открылся Центр профпатологии. Его задача — снижение уровня заболеваемости работающего населения, в первую очередь лиц, трудящихся на работах с вредными и опасными факторами производства <…> В учреждении готовы оказать медпомощь пациентам, страдающим профессиональными заболеваниями, а также различные виды профпатологических экспертиз: экспертиза профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией», — указано в канале мэрии «Город Курган».

Также в посте указано, что работники проходят осмотры в центре в заранее оговоренное время, удобное для каждой организации, в соответствии с их календарным планом. Это упрощает прохождение обязательных медосмотров и делает их удобней. Отмечается, что ранее такого центра в Кургане не было из-за чего создавались неудобства, как для работников, так и для работодателей.

Ранее сообщалось, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Об этом сообщалось в социологическом исследовании, проведенным Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года, которое проводилось по всей стране.