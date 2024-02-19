Пермский прибыльный завод ищет сотрудников, любящих конфеты

Кондитерская фабрика «Пермская» набирает рабочих на производство конфет

Трудиться необходимо на линии по производству кондитерских изделий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кондитерская фабрика «Пермская» расширяет штат. Предприятию, которое в 2022 году получило прибыль на десятки миллионов рублей, требуются сотрудники на производство. Среди требований указаны внимательность, усидчивость и любовь к конфетам

«АО «Кондитерская фабрика «Пермская» ищет операторов по изготовлению конфет. Ждем вас, если имеете желание научиться изготовлению кондитерских изделий, внимательны и усидчивы, а также любите конфеты. Нужно работать на линии по производству конфет, управлять оборудованием, изготавливать смеси для начинки. График работы сменный, бывают ночные смены», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В объявлениях уточняется, что предприятие также готово принять на работу электрогазосварщика, грузчика и оператора газовой котельной. Уровень заработной платы на фабрике — от 40 тысяч рублей. В числе условий называются льготное питание, частичная компенсация проезда и скидки на продукцию компании. Фабрика «Пермская» выпускает шоколадные конфеты с начинками, вафли, мармелад и другие кондитерские изделия. В 2022 году предприятие получило выручку в миллиард рублей и чистую прибыль в 54,3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет сотрудников Чусовской завод ОМК. Помимо стабильной заработной платы, предприятие предлагает соискателям путевки в санаторий.