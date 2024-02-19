В Тюмени подорожала аренда студий

Мредняя цена аренды студий в Тюмени составляет 19 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени за год аренда студий подорожала на 12%. Такие данные приводят аналитики компании «Авито Недвижимость». По данным исследования, вырос и спрос на такой тип жилья.

«Больше всего студий в аренду предлагают в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Тюмени предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 16%, а стоимость выросла на 12%, — сообщили аналитики. Как указано в исследовании, средняя цена аренды студий в областной столице составляет 19 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали «евротрешки». За месяц их стоимость увеличилась на 2,3%.