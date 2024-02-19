В Тюмени подорожала аренда студий

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Мредняя цена аренды студий в Тюмени составляет 19 тысяч рублей Фото:

В Тюмени за год аренда студий подорожала на 12%. Такие данные приводят аналитики компании «Авито Недвижимость». По данным исследования, вырос и спрос на такой тип жилья.

«Больше всего студий в аренду предлагают в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Тюмени предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 16%, а стоимость выросла на 12%, — сообщили аналитики. Как указано в исследовании, средняя цена аренды студий в областной столице составляет 19 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали «евротрешки». За месяц их стоимость увеличилась на 2,3%.

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В Тюмени за год аренда студий подорожала на 12%. Такие данные приводят аналитики компании «Авито Недвижимость». По данным исследования, вырос и спрос на такой тип жилья. «Больше всего студий в аренду предлагают в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Тюмени предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 16%, а стоимость выросла на 12%, — сообщили аналитики. Как указано в исследовании, средняя цена аренды студий в областной столице составляет 19 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожали «евротрешки». За месяц их стоимость увеличилась на 2,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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