ЕС в ближайшие дни легализует выдачу Киеву доходов от замороженных активов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни легализует передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с немецким политическим деятелем Фридрихом Менцем.
«ЕС в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Эфир опубликован на немецком
В конце января этого года в ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ. Эти деньги вошли в общий пакет помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро.
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