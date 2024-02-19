ЕС в ближайшие дни легализует выдачу Киеву доходов от замороженных активов РФ

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен анонсировала передачу Украине замороженных активов РФ в течение нескольких дней Фото:
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни легализует передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с немецким политическим деятелем Фридрихом Менцем.

«ЕС в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Эфир опубликован на немецком телеканале Phoenix.

В конце января этого года в ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ. Эти деньги вошли в общий пакет помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни легализует передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с немецким политическим деятелем Фридрихом Менцем. «ЕС в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Эфир опубликован на немецком телеканале Phoenix. В конце января этого года в ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ. Эти деньги вошли в общий пакет помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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