В мире Европа ЕС в ближайшие дни легализует выдачу Киеву доходов от замороженных активов РФ 19 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 + Урсула фон дер Ляйен анонсировала передачу Украине замороженных активов РФ в течение нескольких дней Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни легализует передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с немецким политическим деятелем Фридрихом Менцем. «ЕС в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Эфир опубликован на немецком телеканале Phoenix. В конце января этого года в ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ. Эти деньги вошли в общий пакет помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни легализует передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом она рассказала во время пресс-конференции с немецким политическим деятелем Фридрихом Менцем. «ЕС в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Эфир опубликован на немецком телеканале Phoenix. В конце января этого года в ЕС согласовали предложение по использованию замороженных активов РФ. Эти деньги вошли в общий пакет помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям