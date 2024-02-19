В Тюмени назначили нового главу ГИБДД

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ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гибдд, дпс
Таратута начал службу в органах в 2013 году, имеет высшее техническое образование Фото:

В Тюмени начальником городской Госавтоинспекции назначили Александра Таратуту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Ранее эту должность занимал Артем Сотников.

«На должность начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени назначен майор полиции Александр Таратута. <…> В феврале 2022 года был назначен на должность заместителя начальника отдела — начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени», — указано в сообщении пресс-службы.

Таратута начал службу в органах в 2013 году. Имеет высшее техническое образование.

Ранее должность начальника городской Госавтоинспекции занимал Артем Сотников. Его повысили до заместителя начальника управления ГИБДД по региону.

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В Тюмени начальником городской Госавтоинспекции назначили Александра Таратуту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Ранее эту должность занимал Артем Сотников. «На должность начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени назначен майор полиции Александр Таратута. <…> В феврале 2022 года был назначен на должность заместителя начальника отдела — начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени», — указано в сообщении пресс-службы. Таратута начал службу в органах в 2013 году. Имеет высшее техническое образование. Ранее должность начальника городской Госавтоинспекции занимал Артем Сотников. Его повысили до заместителя начальника управления ГИБДД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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