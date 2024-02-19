В Тюмени назначили нового главу ГИБДД

Таратута начал службу в органах в 2013 году, имеет высшее техническое образование Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени начальником городской Госавтоинспекции назначили Александра Таратуту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Ранее эту должность занимал Артем Сотников.

«На должность начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени назначен майор полиции Александр Таратута. <…> В феврале 2022 года был назначен на должность заместителя начальника отдела — начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени», — указано в сообщении пресс-службы.

Таратута начал службу в органах в 2013 году. Имеет высшее техническое образование.

Ранее должность начальника городской Госавтоинспекции занимал Артем Сотников. Его повысили до заместителя начальника управления ГИБДД по региону.