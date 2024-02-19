Стала известна причина взрыва под Саратовом, при котором ранены три человека

Все трое пострадавших от взрыва госпитализированы в тяжелом состоянии
Причиной взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области, при котором пострадали три человека, стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Взрыв на металлургическом заводе в Балаково — по предварительным данным, причиной ЧП стало курение рядом с взрывоопасными баллонами», — передает telegram-канал. Уточняется, что все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что на предприятии прогремел взрыв. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги. У одного из пострадавших 75% ожога тела.
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