Стала известна причина взрыва под Саратовом, при котором ранены три человека

Baza: взрыв на заводе под Саратовом произошел из-за курения рядом с баллонами
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Машины. Москва, карета скорой помощи, скорая помошь
Все трое пострадавших от взрыва госпитализированы в тяжелом состоянии Фото:

Причиной взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области, при котором пострадали три человека, стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Взрыв на металлургическом заводе в Балаково — по предварительным данным, причиной ЧП стало курение рядом с взрывоопасными баллонами», — передает telegram-канал. Уточняется, что все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на предприятии прогремел взрыв. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги. У одного из пострадавших 75% ожога тела.

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Причиной взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области, при котором пострадали три человека, стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Взрыв на металлургическом заводе в Балаково — по предварительным данным, причиной ЧП стало курение рядом с взрывоопасными баллонами», — передает telegram-канал. Уточняется, что все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что на предприятии прогремел взрыв. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги. У одного из пострадавших 75% ожога тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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