Стала известна причина взрыва под Саратовом, при котором ранены три человека

Baza: взрыв на заводе под Саратовом произошел из-за курения рядом с баллонами

19 февраля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Все трое пострадавших от взрыва госпитализированы в тяжелом состоянии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Причиной взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области, при котором пострадали три человека, стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Взрыв на металлургическом заводе в Балаково — по предварительным данным, причиной ЧП стало курение рядом с взрывоопасными баллонами», — передает telegram-канал. Уточняется, что все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что на предприятии прогремел взрыв. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги. У одного из пострадавших 75% ожога тела.

Причиной взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области, при котором пострадали три человека, стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Взрыв на металлургическом заводе в Балаково — по предварительным данным, причиной ЧП стало курение рядом с взрывоопасными баллонами», — передает telegram-канал. Уточняется, что все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что на предприятии прогремел взрыв. В результате происшествия трое человек получили термические ожоги. У одного из пострадавших 75% ожога тела.