Shot: первоклассница из Москвы выпрыгнула из окна

19 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Девочка неудачно спрыгнула с окна второго этажа в сугроб, передает Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семилетняя школьница из Москвы во время игры прыгнула с балкона второго этажа в сугроб. В результате девочка сломала два позвонка. Об этом сообщает Shot. «Семилетняя школьница пришла в гости к своей подруге. <…> Они решили сыграть в необычную игру: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. <…> В итоге у первоклассницы диагностировали компрессионный перелом двух позвонков», — передают авторы канала. Также у пострадавшей оказались повреждены пяточные кости. В ситуации разбирается полиция. Это не первый подобный случай, когда школьники на спор или во время игры выпрыгивают из окон. Подобная ситуация была в Нижнем Тагиле, когда школьник прыгнул с окна второго этажа школы. Подросток тогда также получил повреждения.

Семилетняя школьница из Москвы во время игры прыгнула с балкона второго этажа в сугроб. В результате девочка сломала два позвонка. Об этом сообщает Shot. «Семилетняя школьница пришла в гости к своей подруге. <…> Они решили сыграть в необычную игру: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. <…> В итоге у первоклассницы диагностировали компрессионный перелом двух позвонков», — передают авторы канала. Также у пострадавшей оказались повреждены пяточные кости. В ситуации разбирается полиция. Это не первый подобный случай, когда школьники на спор или во время игры выпрыгивают из окон. Подобная ситуация была в Нижнем Тагиле, когда школьник прыгнул с окна второго этажа школы. Подросток тогда также получил повреждения.