Shot: первоклассница из Москвы выпрыгнула из окна

Семилетняя школьница из Москвы во время игры прыгнула с балкона второго этажа в сугроб. В результате девочка сломала два позвонка. Об этом сообщает Shot.
«Семилетняя школьница пришла в гости к своей подруге. <…> Они решили сыграть в необычную игру: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. <…> В итоге у первоклассницы диагностировали компрессионный перелом двух позвонков», — передают авторы канала. Также у пострадавшей оказались повреждены пяточные кости. В ситуации разбирается полиция.
Это не первый подобный случай, когда школьники на спор или во время игры выпрыгивают из окон. Подобная ситуация была в Нижнем Тагиле, когда школьник прыгнул с окна второго этажа школы. Подросток тогда также получил повреждения.
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