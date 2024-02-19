Il-Corrispondente: найден мертвым российский пилот, угнавший вертолет на Украину

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Максим Кузьминов, угнавший военный вертолет на Украину, найден в Испании Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

В Испании найден мертвым летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет на Украину. Об этом сообщают СМИ. Минобороны РФ пока не приводило официального подтверждения.

«В Испании, предположительно, найден мертвым Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет», — сообщают несколько источников. В сентябре прошлого года тот угнал вертолет и отправил его на Украину. Информацию предает Il-Corrispondente.

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В Испании найден мертвым летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет на Украину. Об этом сообщают СМИ. Минобороны РФ пока не приводило официального подтверждения. «В Испании, предположительно, найден мертвым Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет», — сообщают несколько источников. В сентябре прошлого года тот угнал вертолет и отправил его на Украину. Информацию предает Il-Corrispondente.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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