Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции.
«Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию.
Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.
Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции. «Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию. Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.