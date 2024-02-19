La JIRAFA: в Испании убили летчика Кузьмина, угнавшего самолет из РФ на Украину

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Российский летчик Максим Кузьмин, угнавший самолет на Украину, найден мертвым в Испании, передает La JIRAFA Фото:
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Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции.

«Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию.

Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.

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Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции. «Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию. Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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