La JIRAFA: в Испании убили летчика Кузьмина, угнавшего самолет из РФ на Украину

19 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Российский летчик Максим Кузьмин, угнавший самолет на Украину, найден мертвым в Испании, передает La JIRAFA Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции. «Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию. Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.

Испанские и итальянские СМИ пишут об убийстве российского летчика Максима Кузьминова. В качестве первых подозреваемых называют мафию. Об этом сообщает telegram-канал La JIRAFA, ссылаясь на неофициальные источники из гражданской испанской полиции. «Испанские и итальянские СМИ активно говорят об убийстве в испанском городе Вильяхойосе. По неофициальной информации источников из гражданской гвардии Испании, жертвой является Максим Кузьминов», — передают авторы канала. При этом отмечается, что полиция страны пока официально не подтвердила смерть летчика и даже не называет имя жертвы. В качестве подозреваемого в убийстве несколько испанских источников называют местную мафию. Максим Кузьминов в 2023 году перешел на сторону Вооруженных сил Украины и угнал вертолет Ми-8. В результате угона он также убил двоих своих сослуживцев.