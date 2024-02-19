В курганском городе очистят реку Исеть за десятки миллионов рублей

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Протест против вырубки сада Нурова. Екатеринбург, исеть, насыпь у реки, вырубка деревьев, осень, строительство гостиницы
На расчистку реки Исеть в Шадринске потратят 46 млн рублей Фото:

Правительство Курганской области подписало контракт на работы по расчистке русла реки Исеть в Шадринске (Курганская область). Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)»

«Подписали документы на контрактование расчистки русла реки Исеть в городской черте Шадринска. Сумма, выделяемая на заключение будущего контракта, составляет почти 46 млн рублей <…> Уверен, жителям Шадринска это важно, равно как и нам», — пишет Шумков. Отмечая сроки реализации проекта, глава региона называет период с 2024 по 2026 годы.

Ранее URA.RU писало, что Шумков договорился с правительством РФ об очистке реки Тобол в Кургане. Сообщалось, что общая стоимость работ второго этапа составит 251,7 млн руб. В ноябре 2023 года стало известно, что подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки Тобола, стоимостью более 100 млн рублей, поскольку заказчик и подрядчик ошиблись с проектной и исполнительской документацией.

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Правительство Курганской области подписало контракт на работы по расчистке русла реки Исеть в Шадринске (Курганская область). Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» «Подписали документы на контрактование расчистки русла реки Исеть в городской черте Шадринска. Сумма, выделяемая на заключение будущего контракта, составляет почти 46 млн рублей <…> Уверен, жителям Шадринска это важно, равно как и нам», — пишет Шумков. Отмечая сроки реализации проекта, глава региона называет период с 2024 по 2026 годы. Ранее URA.RU писало, что Шумков договорился с правительством РФ об очистке реки Тобол в Кургане. Сообщалось, что общая стоимость работ второго этапа составит 251,7 млн руб. В ноябре 2023 года стало известно, что подрядчик не успел в срок выполнить первый этап расчистки Тобола, стоимостью более 100 млн рублей, поскольку заказчик и подрядчик ошиблись с проектной и исполнительской документацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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