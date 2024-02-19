Появилось видео с места возможного убийства российского летчика-предателя

Появилось видео с места возможного убийства российского летчика Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойосе. Об этом сообщает Mssh. При этом все еще нет официального подтверждения, что погиб именно российский пилот, угнавший вертолет на Украину в 2023 году и убивший при этом двоих сослуживцев.
На кадрах видно помещение затемненного ангара. Двое человек в спецкостюмах выносят брезент, в котором завернуто тело. Видео опубликовано автора telegram-канала Mash. Они же, ссылаясь на сообщения издание Daily Information, которые пишут, что на теле Кузьминова были зафиксированы пулевые отверстия.
Кузьминов известен тем, что в 2023 году был завербован Украиной. Для них тот угнал российский вертолет, в результате убив двух своих сослуживцев.
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