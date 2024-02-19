Появилось видео с места возможного убийства российского летчика-предателя

Mash опубликовал видео с места возможного убийства летчика Кузьминова
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Испанские СМИ сообщают о пулевых отверстиях в теле погибшего летчика Максима Кузьминова Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Появилось видео с места возможного убийства российского летчика Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойосе. Об этом сообщает Mssh. При этом все еще нет официального подтверждения, что погиб именно российский пилот, угнавший вертолет на Украину в 2023 году и убивший при этом двоих сослуживцев.

На кадрах видно помещение затемненного ангара. Двое человек в спецкостюмах выносят брезент, в котором завернуто тело. Видео опубликовано автора telegram-канала Mash. Они же, ссылаясь на сообщения издание Daily Information, которые пишут, что на теле Кузьминова были зафиксированы пулевые отверстия.

Кузьминов известен тем, что в 2023 году был завербован Украиной. Для них тот угнал российский вертолет, в результате убив двух своих сослуживцев.

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Появилось видео с места возможного убийства российского летчика Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойосе. Об этом сообщает Mssh. При этом все еще нет официального подтверждения, что погиб именно российский пилот, угнавший вертолет на Украину в 2023 году и убивший при этом двоих сослуживцев. На кадрах видно помещение затемненного ангара. Двое человек в спецкостюмах выносят брезент, в котором завернуто тело. Видео опубликовано автора telegram-канала Mash. Они же, ссылаясь на сообщения издание Daily Information, которые пишут, что на теле Кузьминова были зафиксированы пулевые отверстия. Кузьминов известен тем, что в 2023 году был завербован Украиной. Для них тот угнал российский вертолет, в результате убив двух своих сослуживцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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