В ХМАО из-за ветра ограничили скорость движения на автотрассе

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Водителям запрещено разгоняться свыше 50 км/ч Фото:

В ХМАО из-за сильного ветра ограничена скорость движения по автотрассе «Югра». Информация об этом опубликована в tg-канале «Северавтодор».

Ограничение будет действовать с 11 по 28 километры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер на автодороге „Югра“ вводится ограничение максимально разрешенной скорости до 50 километров в час. Участок с 11 по 28 километры», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автотрассе «Югра» ограничили скорость движения автотранспорта из-за сильной метели. Скоростное ограничение ввели с 11 по 141 километры.

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В ХМАО из-за сильного ветра ограничена скорость движения по автотрассе «Югра». Информация об этом опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничение будет действовать с 11 по 28 километры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер на автодороге „Югра“ вводится ограничение максимально разрешенной скорости до 50 километров в час. Участок с 11 по 28 километры», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автотрассе «Югра» ограничили скорость движения автотранспорта из-за сильной метели. Скоростное ограничение ввели с 11 по 141 километры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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