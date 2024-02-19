В ХМАО из-за ветра ограничили скорость движения на автотрассе

19 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Водителям запрещено разгоняться свыше 50 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО из-за сильного ветра ограничена скорость движения по автотрассе «Югра». Информация об этом опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничение будет действовать с 11 по 28 километры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер на автодороге „Югра“ вводится ограничение максимально разрешенной скорости до 50 километров в час. Участок с 11 по 28 километры», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автотрассе «Югра» ограничили скорость движения автотранспорта из-за сильной метели. Скоростное ограничение ввели с 11 по 141 километры.

В ХМАО из-за сильного ветра ограничена скорость движения по автотрассе «Югра». Информация об этом опубликована в tg-канале «Северавтодор». Ограничение будет действовать с 11 по 28 километры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер на автодороге „Югра“ вводится ограничение максимально разрешенной скорости до 50 километров в час. Участок с 11 по 28 километры», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автотрассе «Югра» ограничили скорость движения автотранспорта из-за сильной метели. Скоростное ограничение ввели с 11 по 141 километры.