Украина подтвердила смерть российского пилота-предателя в Испании

Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил смерть российского летчика Кузьминова
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Украина подтвердила смерть летчика Максима Кузьминова, угнавшего ранее вертолет для Киева Фото:
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Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Летчик известен тем, что в 2023 году был завербован Киевом. Тогда он угнал российский самолет в процессе убив двух своих сослуживцев.

«Можем подтвердить факт смерти [летчика Максима Кузьминова]», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов. Его слова передает РБК Украины.

В испанских СМИ начала распространяться информации о гибели Максима Кузьминова. Отмечается, что его тело было найдено в городе Вильяхойосе (Испания). Гражданская полиция страны официально не подтвердила информацию о гибели Кузьминова.

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Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Летчик известен тем, что в 2023 году был завербован Киевом. Тогда он угнал российский самолет в процессе убив двух своих сослуживцев. «Можем подтвердить факт смерти [летчика Максима Кузьминова]», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов. Его слова передает РБК Украины. В испанских СМИ начала распространяться информации о гибели Максима Кузьминова. Отмечается, что его тело было найдено в городе Вильяхойосе (Испания). Гражданская полиция страны официально не подтвердила информацию о гибели Кузьминова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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