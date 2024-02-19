Украина подтвердила смерть российского пилота-предателя в Испании

Украина подтвердила смерть летчика Максима Кузьминова, угнавшего ранее вертолет для Киева
новость из сюжетаРоссийский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8
Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Летчик известен тем, что в 2023 году был завербован Киевом. Тогда он угнал российский самолет в процессе убив двух своих сослуживцев.
«Можем подтвердить факт смерти [летчика Максима Кузьминова]», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов. Его слова передает РБК Украины.
В испанских СМИ начала распространяться информации о гибели Максима Кузьминова. Отмечается, что его тело было найдено в городе Вильяхойосе (Испания). Гражданская полиция страны официально не подтвердила информацию о гибели Кузьминова.
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