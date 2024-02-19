Украина подтвердила смерть российского пилота-предателя в Испании

Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил смерть российского летчика Кузьминова

19 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Украина подтвердила смерть летчика Максима Кузьминова, угнавшего ранее вертолет для Киева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Летчик известен тем, что в 2023 году был завербован Киевом. Тогда он угнал российский самолет в процессе убив двух своих сослуживцев. «Можем подтвердить факт смерти [летчика Максима Кузьминова]», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов. Его слова передает РБК Украины. В испанских СМИ начала распространяться информации о гибели Максима Кузьминова. Отмечается, что его тело было найдено в городе Вильяхойосе (Испания). Гражданская полиция страны официально не подтвердила информацию о гибели Кузьминова.

Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота Максима Кузьминова в Испании. Летчик известен тем, что в 2023 году был завербован Киевом. Тогда он угнал российский самолет в процессе убив двух своих сослуживцев. «Можем подтвердить факт смерти [летчика Максима Кузьминова]», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов. Его слова передает РБК Украины. В испанских СМИ начала распространяться информации о гибели Максима Кузьминова. Отмечается, что его тело было найдено в городе Вильяхойосе (Испания). Гражданская полиция страны официально не подтвердила информацию о гибели Кузьминова.