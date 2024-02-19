Подростка, обвинившего свердловских гаишников в избиении, вызвали в СК

19 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах нашумевшей истории разбираются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) 16-летнего Никиту (имя изменено), который обвинил инспекторов ГИБДД в избиении, вызвали в Следственный комитет. Об этом он рассказал URA.RU. «Я был на работе, на сутках. Мама только что позвонила и сказала, что следователи не могут до меня дозвониться. Ей они сказали, чтобы мы завтра утром пришли к ним. Странно, что они до меня не смогли дозвониться», — пояснил Никита. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Конфликт, в который попал Никита, произошел в ночь на 7 февраля. По неофициальной версии, к нему с другом на улице подъехали автоинспекторы, а товарищ Никиты оскорбил их. После этого подростки попытались убежать от силовиков, но удалось это только Никите. Затем, по словам собеседника, его знакомого якобы вывезли в лес и избили. Потом гаишники привезли его домой и заставили позвать к ним и его. Придя к другу, 16-летнего парня, по его словам, тоже избили. Он написал заявление, следователи начали проверку.

В Сухом Логу (Свердловская область) 16-летнего Никиту (имя изменено), который обвинил инспекторов ГИБДД в избиении, вызвали в Следственный комитет. Об этом он рассказал URA.RU. «Я был на работе, на сутках. Мама только что позвонила и сказала, что следователи не могут до меня дозвониться. Ей они сказали, чтобы мы завтра утром пришли к ним. Странно, что они до меня не смогли дозвониться», — пояснил Никита. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Конфликт, в который попал Никита, произошел в ночь на 7 февраля. По неофициальной версии, к нему с другом на улице подъехали автоинспекторы, а товарищ Никиты оскорбил их. После этого подростки попытались убежать от силовиков, но удалось это только Никите. Затем, по словам собеседника, его знакомого якобы вывезли в лес и избили. Потом гаишники привезли его домой и заставили позвать к ним и его. Придя к другу, 16-летнего парня, по его словам, тоже избили. Он написал заявление, следователи начали проверку.