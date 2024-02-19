Подростка, обвинившего свердловских гаишников в избиении, вызвали в СК

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
В обстоятельствах нашумевшей истории разбираются следователи Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) 16-летнего Никиту (имя изменено), который обвинил инспекторов ГИБДД в избиении, вызвали в Следственный комитет. Об этом он рассказал URA.RU.

«Я был на работе, на сутках. Мама только что позвонила и сказала, что следователи не могут до меня дозвониться. Ей они сказали, чтобы мы завтра утром пришли к ним. Странно, что они до меня не смогли дозвониться», — пояснил Никита. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Конфликт, в который попал Никита, произошел в ночь на 7 февраля. По неофициальной версии, к нему с другом на улице подъехали автоинспекторы, а товарищ Никиты оскорбил их. После этого подростки попытались убежать от силовиков, но удалось это только Никите.

Затем, по словам собеседника, его знакомого якобы вывезли в лес и избили. Потом гаишники привезли его домой и заставили позвать к ним и его. Придя к другу, 16-летнего парня, по его словам, тоже избили. Он написал заявление, следователи начали проверку.

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В Сухом Логу (Свердловская область) 16-летнего Никиту (имя изменено), который обвинил инспекторов ГИБДД в избиении, вызвали в Следственный комитет. Об этом он рассказал URA.RU. «Я был на работе, на сутках. Мама только что позвонила и сказала, что следователи не могут до меня дозвониться. Ей они сказали, чтобы мы завтра утром пришли к ним. Странно, что они до меня не смогли дозвониться», — пояснил Никита. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Конфликт, в который попал Никита, произошел в ночь на 7 февраля. По неофициальной версии, к нему с другом на улице подъехали автоинспекторы, а товарищ Никиты оскорбил их. После этого подростки попытались убежать от силовиков, но удалось это только Никите. Затем, по словам собеседника, его знакомого якобы вывезли в лес и избили. Потом гаишники привезли его домой и заставили позвать к ним и его. Придя к другу, 16-летнего парня, по его словам, тоже избили. Он написал заявление, следователи начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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