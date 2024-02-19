В бассейнах Нижневартовска запретили купаться в буркини

19 февраля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Буркини не входит в список купальных костюмов, в которых разрешено купаться в бассейне Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в бассейне спорткомплексов «Олимпия» и «Нефтяник» запрещено купаться в буркини. В соцсети одна из жительниц пожаловалась на несправедливость, а руководители спортивных объектов пояснили, что по ГОСТу буркини не является купальным костюмом, поэтому в воду в них не пускают. «Хотелось бы узнать, на основании какого закона, постановлений под запретом купание в бассейне на улице Нефтяников и в „Олимпия“ именно в буркини. Чем этот купальник мешает или нарушает технику купания», — жалобу одной из подписчиц опубликовали в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Директор «Олимпии» Сергей Белянкин прокомментировал телеканалу N1 инцидент, заявив, что в ГОСТе не указано, что буркини является купальным костюмом. Поэтому в нем купаться запрещено. Его поддержал и руководитель спорткомплекса «Нефтяник» Руслан Куштанов. В комментариях мнения подписчиков разделились. Большинство придерживается позиции, что купание в буркини нарушает технику безопасности и не гигиенично. В администрации Нижневартовска агентству URA.RU пообещали дать комментарий по инциденту позднее. В июне 2023 года женщину в буркини не пустили плавать в бассейн «Олимпия» и забрали пропуск. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пояснили, что данный купальный костюм не соответствует правилам посещения и ГОСТу. Посетительнице предложили ознакомится с правилами, однако женщина проигнорировала предложение и зашла в бассейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) в бассейне спорткомплексов «Олимпия» и «Нефтяник» запрещено купаться в буркини. В соцсети одна из жительниц пожаловалась на несправедливость, а руководители спортивных объектов пояснили, что по ГОСТу буркини не является купальным костюмом, поэтому в воду в них не пускают. «Хотелось бы узнать, на основании какого закона, постановлений под запретом купание в бассейне на улице Нефтяников и в „Олимпия“ именно в буркини. Чем этот купальник мешает или нарушает технику купания», — жалобу одной из подписчиц опубликовали в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Директор «Олимпии» Сергей Белянкин прокомментировал телеканалу N1 инцидент, заявив, что в ГОСТе не указано, что буркини является купальным костюмом. Поэтому в нем купаться запрещено. Его поддержал и руководитель спорткомплекса «Нефтяник» Руслан Куштанов. В комментариях мнения подписчиков разделились. Большинство придерживается позиции, что купание в буркини нарушает технику безопасности и не гигиенично. В администрации Нижневартовска агентству URA.RU пообещали дать комментарий по инциденту позднее. В июне 2023 года женщину в буркини не пустили плавать в бассейн «Олимпия» и забрали пропуск. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пояснили, что данный купальный костюм не соответствует правилам посещения и ГОСТу. Посетительнице предложили ознакомится с правилами, однако женщина проигнорировала предложение и зашла в бассейн.