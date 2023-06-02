У жительницы Нижневартовска забрали пропуск в бассейн из-за купальника

03 июня 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Пропуск посетительницы был изъят за нарушение правил посещения бассейна Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницу Нижневартовска (ХМАО) не пускали плавать в бассейн «Олимпия» из-за купальника буркини, со слов женщины, она подверглась насмешкам, и в итоге у нее изъяли пропуск. Информация об инциденте опубликована в социальных сетях. «Я мусульманка и пришла в оздоровительный бассейн „Олимпия“ поплавать в мусульманском закрытом купальнике. Девушка инструктор не хотела меня пускать в воду, просила раздеться, стала оскорблять. <…> Я все равно пошла плавать, при этом надо мной смеялись, снимали меня на видео, издевались и в итоге забрали пропуск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Нижневартовск/ХМАО». В пресс-службе мэрии Нижневартовска пояснили, что 2 июня на сеанс в оздоровительный бассейн пришла посетительница в буркини — купальном костюме, не соответствующем правилам посещения и ГОСТу, которым определены виды купальных изделий. Посетительнице предложили ознакомится с правилами, однако женщина проигнорировала предложение и зашла в бассейн. Согласно видео с камер наблюдения, инструктор бассейна не препятствовал плаванию, не снимал на видео и не комментировал. Также сообщается, что пропуск посетительницы был изъят за нарушение правил посещения. На ближайшее время запланирована встреча женщины с директором учреждения для окончательного урегулирования ситуации. Ранее сообщалось о том, что в Нижневартовском спортивном комплексе «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Уточняется, что данный инцидент произошел между воспитанниками спорткомплекса в туалете первого этажа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Нижневартовска (ХМАО) не пускали плавать в бассейн «Олимпия» из-за купальника буркини, со слов женщины, она подверглась насмешкам, и в итоге у нее изъяли пропуск. Информация об инциденте опубликована в социальных сетях. «Я мусульманка и пришла в оздоровительный бассейн „Олимпия“ поплавать в мусульманском закрытом купальнике. Девушка инструктор не хотела меня пускать в воду, просила раздеться, стала оскорблять. <…> Я все равно пошла плавать, при этом надо мной смеялись, снимали меня на видео, издевались и в итоге забрали пропуск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Нижневартовск/ХМАО». В пресс-службе мэрии Нижневартовска пояснили, что 2 июня на сеанс в оздоровительный бассейн пришла посетительница в буркини — купальном костюме, не соответствующем правилам посещения и ГОСТу, которым определены виды купальных изделий. Посетительнице предложили ознакомится с правилами, однако женщина проигнорировала предложение и зашла в бассейн. Согласно видео с камер наблюдения, инструктор бассейна не препятствовал плаванию, не снимал на видео и не комментировал. Также сообщается, что пропуск посетительницы был изъят за нарушение правил посещения. На ближайшее время запланирована встреча женщины с директором учреждения для окончательного урегулирования ситуации. Ранее сообщалось о том, что в Нижневартовском спортивном комплексе «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Уточняется, что данный инцидент произошел между воспитанниками спорткомплекса в туалете первого этажа.