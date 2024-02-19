19 февраля 2024

Осужденный за взятку экс-депутат из ХМАО отправился в зону СВО. Фото

Экс-депутат Арсаев из Мегиона отправился на СВО вместо колонии общего режима
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший депутат думы Мегиона Лечи Арсаев отправился в зону СВО вместо колонии общего режима (архивное фото) Фото:
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Осужденный за взятку инспектору Жилстройнадзора ХМАО экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев не доехал до колонии. Шести годам заключения он предпочел участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Арсаев вместо того, чтобы провести шесть лет в колонии, решил искупить преступление кровью. Он отправился в зону СВО. Его селфи из учебки пересылают друг другу возмущенные чиновники и депутаты Мегиона», — отмечает инсайдер.

В распоряжение журналиста URA.RU оказались фото Арсаева в военной форме на фоне палаточного лагеря. Корреспонденту удалось дозвониться по номеру телефона, который ранее принадлежал депутату. Собеседник сообщил, что он — не Арсаев, однако подтвердил, что тот отправился в зону СВО. «Он заключил контракт», — уточнил мужчина. Свое имя он не назвал.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО пообещали уточнить информацию позже. «Пока не можем ничего сказать», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаеву за взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Суд приговорил бывшего депутата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-депутат Арсаев отправился в зону СВО
Экс-депутат Арсаев отправился в зону СВО
Фото:

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Осужденный за взятку инспектору Жилстройнадзора ХМАО экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев не доехал до колонии. Шести годам заключения он предпочел участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Арсаев вместо того, чтобы провести шесть лет в колонии, решил искупить преступление кровью. Он отправился в зону СВО. Его селфи из учебки пересылают друг другу возмущенные чиновники и депутаты Мегиона», — отмечает инсайдер. В распоряжение журналиста URA.RU оказались фото Арсаева в военной форме на фоне палаточного лагеря. Корреспонденту удалось дозвониться по номеру телефона, который ранее принадлежал депутату. Собеседник сообщил, что он — не Арсаев, однако подтвердил, что тот отправился в зону СВО. «Он заключил контракт», — уточнил мужчина. Свое имя он не назвал. В пресс-службе УФСИН по ХМАО пообещали уточнить информацию позже. «Пока не можем ничего сказать», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаеву за взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Суд приговорил бывшего депутата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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