Осужденный за взятку экс-депутат из ХМАО отправился в зону СВО. Фото

Экс-депутат Арсаев из Мегиона отправился на СВО вместо колонии общего режима

20 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Бывший депутат думы Мегиона Лечи Арсаев отправился в зону СВО вместо колонии общего режима (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осужденный за взятку инспектору Жилстройнадзора ХМАО экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев не доехал до колонии. Шести годам заключения он предпочел участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Арсаев вместо того, чтобы провести шесть лет в колонии, решил искупить преступление кровью. Он отправился в зону СВО. Его селфи из учебки пересылают друг другу возмущенные чиновники и депутаты Мегиона», — отмечает инсайдер. В распоряжение журналиста URA.RU оказались фото Арсаева в военной форме на фоне палаточного лагеря. Корреспонденту удалось дозвониться по номеру телефона, который ранее принадлежал депутату. Собеседник сообщил, что он — не Арсаев, однако подтвердил, что тот отправился в зону СВО. «Он заключил контракт», — уточнил мужчина. Свое имя он не назвал. В пресс-службе УФСИН по ХМАО пообещали уточнить информацию позже. «Пока не можем ничего сказать», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаеву за взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Суд приговорил бывшего депутата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-депутат Арсаев отправился в зону СВО Фото: читатель URA.RU

Осужденный за взятку инспектору Жилстройнадзора ХМАО экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев не доехал до колонии. Шести годам заключения он предпочел участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Арсаев вместо того, чтобы провести шесть лет в колонии, решил искупить преступление кровью. Он отправился в зону СВО. Его селфи из учебки пересылают друг другу возмущенные чиновники и депутаты Мегиона», — отмечает инсайдер. В распоряжение журналиста URA.RU оказались фото Арсаева в военной форме на фоне палаточного лагеря. Корреспонденту удалось дозвониться по номеру телефона, который ранее принадлежал депутату. Собеседник сообщил, что он — не Арсаев, однако подтвердил, что тот отправился в зону СВО. «Он заключил контракт», — уточнил мужчина. Свое имя он не назвал. В пресс-службе УФСИН по ХМАО пообещали уточнить информацию позже. «Пока не можем ничего сказать», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаеву за взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Суд приговорил бывшего депутата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.