Осужденный за взятку инспектору Жилстройнадзора ХМАО экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев не доехал до колонии. Шести годам заключения он предпочел участие в специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Арсаев вместо того, чтобы провести шесть лет в колонии, решил искупить преступление кровью. Он отправился в зону СВО. Его селфи из учебки пересылают друг другу возмущенные чиновники и депутаты Мегиона», — отмечает инсайдер.
В распоряжение журналиста URA.RU оказались фото Арсаева в военной форме на фоне палаточного лагеря. Корреспонденту удалось дозвониться по номеру телефона, который ранее принадлежал депутату. Собеседник сообщил, что он — не Арсаев, однако подтвердил, что тот отправился в зону СВО. «Он заключил контракт», — уточнил мужчина. Свое имя он не назвал.
В пресс-службе УФСИН по ХМАО пообещали уточнить информацию позже. «Пока не можем ничего сказать», — ответили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаеву за взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. Суд приговорил бывшего депутата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
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