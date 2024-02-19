ВСУ атаковали Брянскую область беспилотником

20 февраля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковали Брянскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО МО РФ», — заявил Александр Богомаз. Сообщение появилось в официальном telegram-канале главы Брянской области. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО МО РФ», — заявил Александр Богомаз. Сообщение появилось в официальном telegram-канале главы Брянской области. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.