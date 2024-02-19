19 февраля 2024

ВСУ атаковали Брянскую область беспилотником

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
БПЛА атаковали Брянскую область Фото:

Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО МО РФ», — заявил Александр Богомаз. Сообщение появилось в официальном telegram-канале главы Брянской области.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО МО РФ», — заявил Александр Богомаз. Сообщение появилось в официальном telegram-канале главы Брянской области. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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