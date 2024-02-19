ВСУ атаковали Брянскую область беспилотником

БПЛА атаковали Брянскую область
Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО МО РФ», —
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.