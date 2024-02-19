ГД хочет ввести наказание за отрицание геноцида в Великой Отечественной войне

20 февраля 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во вторник 20 февраля в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Это следует из документа. «В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля депутатами», — передает текст документа газета «Известия». Сообщается, что суды в 13 регионах России выявили подобные факты с 2020 года. Один из авторов проекта, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, отмечает, что этот документ направлен на предотвращение попыток фальсификации исторических событий и пересмотра результатов Великой Отечественной войны. Ранее россиян предупредили о конфискации имущества за фейки. Такой законопроект внесли в Госдуму 22 января. Согласно ему, граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии.

Во вторник 20 февраля в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Это следует из документа. «В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля депутатами», — передает текст документа газета «Известия». Сообщается, что суды в 13 регионах России выявили подобные факты с 2020 года. Один из авторов проекта, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, отмечает, что этот документ направлен на предотвращение попыток фальсификации исторических событий и пересмотра результатов Великой Отечественной войны. Ранее россиян предупредили о конфискации имущества за фейки. Такой законопроект внесли в Госдуму 22 января. Согласно ему, граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии.