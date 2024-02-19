В ХМАО будут судить злоумышленника, который удерживал ребенка в квартире

20 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Жителя ХМАО, который держал в заложниках сына, будут судить по пяти статьям УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В Нижневартовске будут судить Владимира Широкова, который весной 2023 года удерживал ребенка в квартире и угрожал его убить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях» — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Дело по пяти статьям УК РФ рассмотрит суд ХМАО. В марте 2023 года Владимир Широков в своей квартире, в состоянии опьянения, несколько часов удерживал малолетнего сына. Он угрожал жене, что причинит физический вред ребенку. Когда на место прибыли сотрудники полиции и потребовали освободить мальчика, мужчина выстрелил из ружья по двери квартиры. Сотрудники не пострадали и смогли освободить ребенка. Также обвиняемый стрелял по окнам соседних домов, а полицейским сообщил о якобы взрывных устройствах в квартире и подвале дома. Мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия), 127 (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении несовершеннолетнего), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ранее URA.RU писало, что Широков подал апелляцию в суд с требованием отменить арест назначенный ему на время следствия. Мужчину заключили под стражу на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске будут судить Владимира Широкова, который весной 2023 года удерживал ребенка в квартире и угрожал его убить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях» — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Дело по пяти статьям УК РФ рассмотрит суд ХМАО. В марте 2023 года Владимир Широков в своей квартире, в состоянии опьянения, несколько часов удерживал малолетнего сына. Он угрожал жене, что причинит физический вред ребенку. Когда на место прибыли сотрудники полиции и потребовали освободить мальчика, мужчина выстрелил из ружья по двери квартиры. Сотрудники не пострадали и смогли освободить ребенка. Также обвиняемый стрелял по окнам соседних домов, а полицейским сообщил о якобы взрывных устройствах в квартире и подвале дома. Мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия), 127 (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении несовершеннолетнего), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ранее URA.RU писало, что Широков подал апелляцию в суд с требованием отменить арест назначенный ему на время следствия. Мужчину заключили под стражу на два месяца.