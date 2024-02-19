19 февраля 2024

В столице ЯНАО выстраиваются длинные очереди за бензином. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потребительский ажиотаж вызван резким снижением цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 Фото:

Ямальские водители выстраиваются в длинные очереди за бензином на АЗС одного из крупнейших топливных операторов. Ролик с демонстрацией автомобильной колонны, ведущей к заправке, опубликован в telegram-канале «Мой Салехард». Потребительский ажиотаж вызван резким снижением цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

«Вот такие очереди за бензином в Салехарде. Будто к апокалипсису готовимся…» — комментирует автор свой видеоролик. В очереди стоят не менее 40 автомобилей и грузовиков.

Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, одно из региональных управлений возбудило дело в отношении «дочки» крупной нефтяной компании из-за повышения цен на бензин. За последние два дня топливный оператор резко понизил цены. Так, на заправках Салехарда цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители.

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Ямальские водители выстраиваются в длинные очереди за бензином на АЗС одного из крупнейших топливных операторов. Ролик с демонстрацией автомобильной колонны, ведущей к заправке, опубликован в telegram-канале «Мой Салехард». Потребительский ажиотаж вызван резким снижением цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. «Вот такие очереди за бензином в Салехарде. Будто к апокалипсису готовимся…» — комментирует автор свой видеоролик. В очереди стоят не менее 40 автомобилей и грузовиков. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, одно из региональных управлений возбудило дело в отношении «дочки» крупной нефтяной компании из-за повышения цен на бензин. За последние два дня топливный оператор резко понизил цены. Так, на заправках Салехарда цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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